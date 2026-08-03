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Análise técnica de DODO (DODO) hoje

Análise técnica de DODO (DODO) hoje

A página de Análise de DODO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DODO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de DODO abaixo.

Variação de preço de DODO (DODO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.02185---19.44%+1.15%+11.53%
Saiba mais sobre o preço de DODO

Indicadores técnicos de DODO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do DODO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 18
Neutro 5
Compra 3
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 5Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.02185
0.02183
R2
0.02183
0.02182
R1
0.02182
0.02182
PP
0.0218
0.0218
S1
0.02179
0.02179
S2
0.02177
0.02179
S3
0.02176
0.02177

Sinais de mercado DODO

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.31M
$1.52 M
$1.82 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$1.39 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.41 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$3.04 M
Vendas ativas de 7 dias
$3.04 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de DODO

Entrada líquidaPreço de DODOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.03 M0.02
2026-08-12-$0.03 M0.02
2026-08-11-$0.10 M0.02
2026-08-10$0.65 M0.02
2026-08-09-$0.07 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
DODO/USDT
$0.02185
$0.02185$0.02185
-10.00%
11.09M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

DODO
DODO
USD
USD

1 DODO = 0.02185 USD