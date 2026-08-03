Análise técnica de DODO (DODO) hoje A página de Análise de DODO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DODO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de DODO abaixo. Cadastrar

Variação de preço de DODO (DODO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02185 -- -19.44% +1.15% +11.53%

Indicadores técnicos de DODO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do DODO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 18 Neutro 5 Compra 3 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 5 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.02185 0.02183 R2 0.02183 0.02182 R1 0.02182 0.02182 PP 0.0218 0.0218 S1 0.02179 0.02179 S2 0.02177 0.02179 S3 0.02176 0.02177

Sinais de mercado DODO Volume líquido atual de ordens em aberto -0.31M $1.52 M $1.82 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $1.39 M Vendas ativas de 3 dias $1.41 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $3.04 M Vendas ativas de 7 dias $3.04 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de DODO Entrada líquida Preço de DODOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.03 M 0.02 2026-08-12 -$0.03 M 0.02 2026-08-11 -$0.10 M 0.02 2026-08-10 $0.65 M 0.02 2026-08-09 -$0.07 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie DODO (DODO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o DODO. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h DODO / USDT $0.02185 $0.02185 $0.02185 -10.00% 11.09M (USDT) Negociar