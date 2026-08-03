Análise técnica de COQ INU (COQ) hoje A página de Análise de COQ INU fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de COQ, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de COQ INU abaixo. Cadastrar

Variação de preço de COQ INU (COQ) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.00000007976 -- -3.33% +7.72% -54.08%

Fluxo de capital de COQ INU Entrada líquida Preço de COQUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie COQ INU (COQ) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o COQ INU. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h COQ / USDT $0.00000007976 $0.00000007976 $0.00000007976 +0.27% 691.96B (USDT) Negociar