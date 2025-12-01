Preço de Cope hoje

O preço ao vivo de Cope (COPE) hoje é $ 0.000239, com uma variação de 1.61% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COPE para USD é de $ 0.000239 por COPE.

Cope ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- COPE. Nas últimas 24 horas, COPE foi negociado entre $ 0.0002248 (mínimo) e $ 0.0002641 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, COPE movimentou-se +0.63% na última hora e -35.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 59.00K.

Informações de mercado de Cope (COPE)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 59.00K$ 59.00K $ 59.00K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Cope é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 59.00K. A oferta em circulação de COPE é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.