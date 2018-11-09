Análise técnica de BitcoinSV (BSV) hoje A página de Análise de BitcoinSV fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BSV, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BitcoinSV abaixo. Cadastrar

Variação de preço de BitcoinSV (BSV) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $14.61 -- +13.08% -1.22% -13.09%

Indicadores técnicos de BitcoinSV

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BitcoinSV em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 2 Compra 17 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 0 Compra 13 Indicadores técnicos : Neutro Venda 6 Neutro 2 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 14.5833 14.5766 R2 14.5766 14.5728 R1 14.5733 14.5704 PP 14.5666 14.5666 S1 14.5633 14.5628 S2 14.5566 14.5604 S3 14.5533 14.5566

Sinais de mercado BitcoinSV Volume líquido atual de ordens em aberto 0.20M $2.47 M $2.27 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.32 M Vendas ativas de 3 dias $0.32 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $1.99 M Vendas ativas de 7 dias $2.00 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de BitcoinSV Entrada líquida Preço de BSVUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie BitcoinSV (BSV) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o BitcoinSV. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BSV / USDT $14.61 $14.61 $14.61 -0.13% 7.59K (USDT) Negociar