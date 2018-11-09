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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre BitcoinSV, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre BitcoinSV, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de BitcoinSV (BSV) hoje

Análise técnica de BitcoinSV (BSV) hoje

A página de Análise de BitcoinSV fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BSV, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BitcoinSV abaixo.

Variação de preço de BitcoinSV (BSV)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$14.61--+13.08%-1.22%-13.09%
Saiba mais sobre o preço de BitcoinSV

Indicadores técnicos de BitcoinSV

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BitcoinSV em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 2
Compra 17
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 0Compra 13
Indicadores técnicos:NeutroVenda 6Neutro 2Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
14.5833
14.5766
R2
14.5766
14.5728
R1
14.5733
14.5704
PP
14.5666
14.5666
S1
14.5633
14.5628
S2
14.5566
14.5604
S3
14.5533
14.5566

Sinais de mercado BitcoinSV

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.20M
$2.47 M
$2.27 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.32 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.32 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$1.99 M
Vendas ativas de 7 dias
$2.00 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de BitcoinSV

Entrada líquidaPreço de BSVUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BSV/USDT
$14.61
$14.61$14.61
-0.13%
7.59K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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