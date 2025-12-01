Preço de Boost hoje

O preço ao vivo de Boost (BOOST) hoje é $ 0.005822, com uma variação de 3.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOOST para USD é de $ 0.005822 por BOOST.

Boost ocupa atualmente a posição #2073 em capitalização de mercado, totalizando $ 924.88K, com um fornecimento em circulação de 158.86M BOOST. Nas últimas 24 horas, BOOST foi negociado entre $ 0.005793 (mínimo) e $ 0.006888 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.19261759528476227, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.006217505489202423.

No desempenho de curto prazo, BOOST movimentou-se -3.02% na última hora e -49.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 59.03K.

Informações de mercado de Boost (BOOST)

Classificação No.2073 Capitalização de mercado $ 924.88K$ 924.88K $ 924.88K Volume (24h) $ 59.03K$ 59.03K $ 59.03K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.82M$ 5.82M $ 5.82M Fornecimento Circulante 158.86M 158.86M 158.86M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 15.88% Blockchain pública BSC

