Preço de Blockstreet hoje

O preço ao vivo de Blockstreet (BLOCK) hoje é $ 0.017372, com uma variação de 0.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BLOCK para USD é de $ 0.017372 por BLOCK.

Blockstreet ocupa atualmente a posição #3306 em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BLOCK. Nas últimas 24 horas, BLOCK foi negociado entre $ 0.017138 (mínimo) e $ 0.018223 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.16789242217477088, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.029530839930425.

No desempenho de curto prazo, BLOCK movimentou-se -0.81% na última hora e +38.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 98.55K.

Informações de mercado de Blockstreet (BLOCK)

Classificação No.3306 Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 98.55K$ 98.55K $ 98.55K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.37M$ 17.37M $ 17.37M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

