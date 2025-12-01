Preço de ALTHEA hoje

O preço ao vivo de ALTHEA (ALTHEA) hoje é $ 0.1005, com uma variação de 0.50% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ALTHEA para USD é de $ 0.1005 por ALTHEA.

ALTHEA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ALTHEA. Nas últimas 24 horas, ALTHEA foi negociado entre $ 0.099 (mínimo) e $ 0.1005 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ALTHEA movimentou-se +0.50% na última hora e +5.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 264.36.

Informações de mercado de ALTHEA (ALTHEA)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 264.36$ 264.36 $ 264.36 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.02M$ 3.02M $ 3.02M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de ALTHEA é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 264.36. A oferta em circulação de ALTHEA é --, com um fornecimento total de 30000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.02M.