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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre My Neighbor Alice, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre My Neighbor Alice, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de My Neighbor Alice (ALICE) hoje

Análise técnica de My Neighbor Alice (ALICE) hoje

A página de Análise de My Neighbor Alice fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ALICE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de My Neighbor Alice abaixo.

Variação de preço de My Neighbor Alice (ALICE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.11837--+1.89%+1.49%-16.73%
Saiba mais sobre o preço de My Neighbor Alice

Indicadores técnicos de My Neighbor Alice

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do My Neighbor Alice em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 2
Neutro 9
Compra 15
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 4Compra 10
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 5Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1183
0.1182
R2
0.1182
0.1182
R1
0.1182
0.1182
PP
0.1181
0.1181
S1
0.1181
0.1181
S2
0.118
0.1181
S3
0.118
0.118

Sinais de mercado My Neighbor Alice

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.09M
$1.97 M
$1.88 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.03 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.21 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.21 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de My Neighbor Alice

Entrada líquidaPreço de ALICEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.12
2026-08-12-$0.02 M0.12
2026-08-11-$0.11 M0.12
2026-08-10$0.11 M0.12
2026-08-09$0.01 M0.12

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ALICE/USDT
$0.11837
$0.11837$0.11837
+0.59%
714.26K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

ALICE
ALICE
USD
USD

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