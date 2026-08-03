Análise técnica de My Neighbor Alice (ALICE) hoje A página de Análise de My Neighbor Alice fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ALICE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de My Neighbor Alice abaixo. Cadastrar

Variação de preço de My Neighbor Alice (ALICE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.11837 -- +1.89% +1.49% -16.73%

Indicadores técnicos de My Neighbor Alice

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do My Neighbor Alice em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 2 Neutro 9 Compra 15 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 4 Compra 10 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 5 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1183 0.1182 R2 0.1182 0.1182 R1 0.1182 0.1182 PP 0.1181 0.1181 S1 0.1181 0.1181 S2 0.118 0.1181 S3 0.118 0.118

Sinais de mercado My Neighbor Alice Volume líquido atual de ordens em aberto 0.09M $1.97 M $1.88 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.02 M Vendas ativas de 3 dias $0.03 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.21 M Vendas ativas de 7 dias $0.21 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de My Neighbor Alice Entrada líquida Preço de ALICEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.12 2026-08-12 -$0.02 M 0.12 2026-08-11 -$0.11 M 0.12 2026-08-10 $0.11 M 0.12 2026-08-09 $0.01 M 0.12 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie My Neighbor Alice (ALICE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o My Neighbor Alice. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ALICE / USDT $0.11837 $0.11837 $0.11837 +0.59% 714.26K (USDT) Negociar