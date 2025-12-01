Preço de AGI Alpha hoje

O preço ao vivo de AGI Alpha (AGIALPHA) hoje é $ 0.0027094, com uma variação de 1.77% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AGIALPHA para USD é de $ 0.0027094 por AGIALPHA.

AGI Alpha ocupa atualmente a posição #1626 em capitalização de mercado, totalizando $ 2.71M, com um fornecimento em circulação de 1000.00M AGIALPHA. Nas últimas 24 horas, AGIALPHA foi negociado entre $ 0.0026986 (mínimo) e $ 0.0027987 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.049960137859604584, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000577276480339268.

No desempenho de curto prazo, AGIALPHA movimentou-se -0.94% na última hora e -10.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.84K.

Informações de mercado de AGI Alpha (AGIALPHA)

Classificação No.1626 Capitalização de mercado $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Volume (24h) $ 55.84K$ 55.84K $ 55.84K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,996,903.81 999,996,903.81 999,996,903.81 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de AGI Alpha é $ 2.71M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.84K. A oferta em circulação de AGIALPHA é 1000.00M, com um fornecimento total de 999996903.81. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.71M.