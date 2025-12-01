Preço de Arena-Z hoje

O preço ao vivo de Arena-Z (A2Z) hoje é $ 0.00254, com uma variação de 22.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de A2Z para USD é de $ 0.00254 por A2Z.

Arena-Z ocupa atualmente a posição #700 em capitalização de mercado, totalizando $ 19.12M, com um fornecimento em circulação de 7.53B A2Z. Nas últimas 24 horas, A2Z foi negociado entre $ 0.002313 (mínimo) e $ 0.003397 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.011334315479668481, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.001493343055757559.

No desempenho de curto prazo, A2Z movimentou-se -22.09% na última hora e -19.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 118.05K.

Informações de mercado de Arena-Z (A2Z)

Classificação No.700 Capitalização de mercado $ 19.12M$ 19.12M $ 19.12M Volume (24h) $ 118.05K$ 118.05K $ 118.05K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.40M$ 25.40M $ 25.40M Fornecimento Circulante 7.53B 7.53B 7.53B Fornecimento máximo 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Fornecimento total 9,481,911,207.082428 9,481,911,207.082428 9,481,911,207.082428 Taxa circulante 75.29% Blockchain pública ETH

