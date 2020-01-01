Poznaj tokenomikę Summer Point Token (SUMX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUMX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Summer Point Token (SUMX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUMX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Summer Point Token (SUMX) / Tokenomika / Tokenomika Summer Point Token (SUMX) Odkryj kluczowe informacje o Summer Point Token (SUMX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Summer Point Token (SUMX) The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges. Oficjalna strona internetowa: https://summerpointtoken.finance Kup SUMX teraz! Tokenomika i analiza cenowa Summer Point Token (SUMX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Summer Point Token (SUMX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.89M Całkowita podaż: $ 900.00M Podaż w obiegu: $ 900.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.89M Historyczne maksimum: $ 0.01769242 Historyczne minimum: $ 0.01096427 Aktualna cena: $ 0.01098478 Dowiedz się więcej o cenie Summer Point Token (SUMX) Tokenomika Summer Point Token (SUMX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Summer Point Token (SUMX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SUMX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUMX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSUMX tokenomikę, poznaj cenę tokena SUMXna żywo! Prognoza ceny SUMX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SUMX? Nasza strona z prognozami cen SUMX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SUMX już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.