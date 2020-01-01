Tokenomika USELESS COIN (USELESS) Odkryj kluczowe informacje o USELESS COIN (USELESS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o USELESS COIN (USELESS) $USELESS is a cryptocurrency called "Useless Coin," focusing on uselessness and pure meme culture. $USELESS is a cryptocurrency called "Useless Coin," focusing on uselessness and pure meme culture. Oficjalna strona internetowa: https://theuselesscoin.com/ Biała księga: https://theuselesscoin.com/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/Dz9mQ9NzkBcCsuGPFJ3r1bS4wgqKMHBPiVuniW8Mbonk Kup USELESS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa USELESS COIN (USELESS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla USELESS COIN (USELESS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 154.80M $ 154.80M $ 154.80M Całkowita podaż: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M Podaż w obiegu: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 154.95M $ 154.95M $ 154.95M Historyczne maksimum: $ 0.441 $ 0.441 $ 0.441 Historyczne minimum: $ 0.06682009818882667 $ 0.06682009818882667 $ 0.06682009818882667 Aktualna cena: $ 0.154945 $ 0.154945 $ 0.154945 Dowiedz się więcej o cenie USELESS COIN (USELESS)

Tokenomika USELESS COIN (USELESS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki USELESS COIN (USELESS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USELESS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USELESS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUSELESS tokenomikę, poznaj cenę tokena USELESSna żywo!

Jak kupić USELESS Chcesz dodać USELESS COIN (USELESS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu USELESS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować USELESS na MEXC już teraz!

Historia ceny USELESS COIN (USELESS) Analiza historii ceny USELESS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny USELESS już teraz!

Prognoza ceny USELESS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USELESS? Nasza strona z prognozami cen USELESS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena USELESS już teraz!

