Tokenomika USELESS COIN (USELESS)

Odkryj kluczowe informacje o USELESS COIN (USELESS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o USELESS COIN (USELESS)

$USELESS is a cryptocurrency called "Useless Coin," focusing on uselessness and pure meme culture.

Oficjalna strona internetowa:
https://theuselesscoin.com/
Biała księga:
https://theuselesscoin.com/whitepaper
Block Explorer:
https://solscan.io/token/Dz9mQ9NzkBcCsuGPFJ3r1bS4wgqKMHBPiVuniW8Mbonk

Tokenomika i analiza cenowa USELESS COIN (USELESS)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla USELESS COIN (USELESS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 154.80M
$ 154.80M
Całkowita podaż:
$ 999.09M
$ 999.09M
Podaż w obiegu:
$ 999.09M
$ 999.09M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 154.95M
$ 154.95M
Historyczne maksimum:
$ 0.441
$ 0.441
Historyczne minimum:
$ 0.06682009818882667
$ 0.06682009818882667
Aktualna cena:
$ 0.154945
$ 0.154945

Tokenomika USELESS COIN (USELESS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki USELESS COIN (USELESS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów USELESS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów USELESS.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszUSELESS tokenomikę, poznaj cenę tokena USELESSna żywo!

Jak kupić USELESS

Chcesz dodać USELESS COIN (USELESS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu USELESS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny USELESS COIN (USELESS)

Analiza historii ceny USELESS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny USELESS

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USELESS? Nasza strona z prognozami cen USELESS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.