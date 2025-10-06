Informacje o cenie Summer Point Token (SUMX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01096601 $ 0.01096601 $ 0.01096601 Minimum 24h $ 0.01131547 $ 0.01131547 $ 0.01131547 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01096601$ 0.01096601 $ 0.01096601 Maksimum 24h $ 0.01131547$ 0.01131547 $ 0.01131547 Historyczne maksimum $ 0.01769242$ 0.01769242 $ 0.01769242 Najniższa cena $ 0.01050959$ 0.01050959 $ 0.01050959 Zmiana ceny (1H) -0.10% Zmiana ceny (1D) +0.14% Zmiana ceny (7D) -- Zmiana ceny (7D) --

Aktualna cena Summer Point Token (SUMX) wynosi $0.01114885. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SUMX wahał się między $ 0.01096601 a $ 0.01131547, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SUMX w historii to $ 0.01769242, a najniższy to $ 0.01050959.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SUMX zmieniły się o -0.10% w ciągu ostatniej godziny, o +0.14% w ciągu 24 godzin i o -- w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Summer Point Token (SUMX)

Kapitalizacja rynkowa $ 10.03M$ 10.03M $ 10.03M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.03M$ 10.03M $ 10.03M Podaż w obiegu 900.00M 900.00M 900.00M Całkowita podaż 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Summer Point Token wynosi $ 10.03M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SUMX w obiegu wynosi 900.00M, przy całkowitej podaży 900000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.03M.