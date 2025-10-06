Aktualna cena Summer Point Token to 0.01114885 USD. Śledź aktualizacje cen SUMX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SUMX łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Summer Point Token to 0.01114885 USD. Śledź aktualizacje cen SUMX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SUMX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SUMX

Informacje o cenie SUMX

Oficjalna strona internetowa SUMX

Tokenomika SUMX

Prognoza cen SUMX

Logo Summer Point Token

Cena Summer Point Token (SUMX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SUMX do USD:

+0.10%1D
Summer Point Token (SUMX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:43:43 (UTC+8)

Informacje o cenie Summer Point Token (SUMX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

-0.10%

+0.14%

--

--

Aktualna cena Summer Point Token (SUMX) wynosi $0.01114885. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SUMX wahał się między $ 0.01096601 a $ 0.01131547, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SUMX w historii to $ 0.01769242, a najniższy to $ 0.01050959.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SUMX zmieniły się o -0.10% w ciągu ostatniej godziny, o +0.14% w ciągu 24 godzin i o -- w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Summer Point Token (SUMX)

--
----

Obecna kapitalizacja rynkowa Summer Point Token wynosi $ 10.03M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SUMX w obiegu wynosi 900.00M, przy całkowitej podaży 900000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.03M.

Historia ceny Summer Point Token (SUMX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Summer Point Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Summer Point Token do USD wyniosła $ -0.0003488285.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Summer Point Token do USD wyniosła $ -0.0005392854.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Summer Point Token do USD wyniosła $ -0.002961661060214792.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.14%
30 Dni$ -0.0003488285-3.12%
60 dni$ -0.0005392854-4.83%
90 dni$ -0.002961661060214792-20.98%

Co to jest Summer Point Token (SUMX)

The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.

Zasoby dla Summer Point Token (SUMX)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Summer Point Token (w USD)

Jaka będzie wartość Summer Point Token (SUMX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Summer Point Token (SUMX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Summer Point Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Summer Point Token!

SUMX na lokalne waluty

Tokenomika Summer Point Token (SUMX)

Zrozumienie tokenomiki Summer Point Token (SUMX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SUMXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Summer Point Token (SUMX)

Jaka jest dziś wartość Summer Point Token (SUMX)?
Aktualna cena SUMX w USD wynosi 0.01114885USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SUMX do USD?
Aktualna cena SUMX w USD wynosi $ 0.01114885. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Summer Point Token?
Kapitalizacja rynkowa dla SUMX wynosi $ 10.03M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SUMX w obiegu?
W obiegu SUMX znajduje się 900.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SUMX?
SUMX osiąga ATH w wysokości 0.01769242 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SUMX?
SUMX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01050959 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SUMX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SUMX wynosi -- USD.
Czy w tym roku SUMX pójdzie wyżej?
SUMX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SUMX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:43:43 (UTC+8)

