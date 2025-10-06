Prognoza ceny Summer Point Token (SUMX) (USD)

Sprawdź prognozy cen Summer Point Token na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SUMX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Summer Point Token
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Summer Point Token
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:59:28 (UTC+8)

Prognoza ceny Summer Point Token na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Summer Point Token (SUMX) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Summer Point Token może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.011149.

Prognoza ceny Summer Point Token (SUMX) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Summer Point Token może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.011706.

Prognoza ceny Summer Point Token (SUMX) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SUMX na 2027 rok wyniesie $ 0.012292 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Summer Point Token (SUMX) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SUMX na 2028 rok wyniesie $ 0.012906 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Summer Point Token (SUMX) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SUMX w 2029 roku wyniesie $ 0.013552 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Summer Point Token (SUMX) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SUMX w 2030 roku wyniesie $ 0.014229 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Summer Point Token (SUMX) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Summer Point Token może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.023178.

Prognoza ceny Summer Point Token (SUMX) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Summer Point Token może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.037755.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.011149
    0.00%
  • 2026
    $ 0.011706
    5.00%
  • 2027
    $ 0.012292
    10.25%
  • 2028
    $ 0.012906
    15.76%
  • 2029
    $ 0.013552
    21.55%
  • 2030
    $ 0.014229
    27.63%
  • 2031
    $ 0.014941
    34.01%
  • 2032
    $ 0.015688
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.016472
    47.75%
  • 2034
    $ 0.017296
    55.13%
  • 2035
    $ 0.018161
    62.89%
  • 2036
    $ 0.019069
    71.03%
  • 2037
    $ 0.020022
    79.59%
  • 2038
    $ 0.021023
    88.56%
  • 2039
    $ 0.022075
    97.99%
  • 2040
    $ 0.023178
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Summer Point Token na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • October 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.011149
    0.00%
  • October 7, 2025(Jutro)
    $ 0.011150
    0.01%
  • October 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.011160
    0.10%
  • November 5, 2025(30 Dni)
    $ 0.011195
    0.41%
Prognoza ceny Summer Point Token (SUMX) na dziś

Przewidywana cena dla SUMX w dniu October 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.011149. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Summer Point Token (SUMX) na jutro

Na October 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SUMX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.011150. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Summer Point Token (SUMX) na ten tydzień

Do October 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SUMX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.011160. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Summer Point Token (SUMX) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SUMX wynosi $0.011195. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Summer Point Token

Najnowsza cena SUMX to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto SUMX ma podaż w obiegu wynoszącą 900.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 10.03M.

Historyczna cena Summer Point Token

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Summer Point Token, cena Summer Point Token wynosi 0.011149USD. Podaż w obiegu Summer Point Token (SUMX) wynosi 900.00M SUMX, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $10,033,749.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    0.17%
    $ 0
    $ 0.011315
    $ 0.010966
  • 7 D
    0.01%
    $ 0.000000
    $ 0.012517
    $ 0.010509
  • 30 Dni
    -3.12%
    $ -0.000348
    $ 0.012517
    $ 0.010509
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Summer Point Token zanotował zmianę ceny o $0, co stanowi 0.17% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Summer Point Token osiągnął maksimum na poziomie $0.012517 i minimum na poziomie $0.010509. Zanotowano zmianę ceny o 0.01%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał SUMX do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Summer Point Token o -3.12%, co odpowiada około $-0.000348 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SUMX.

Jak działa moduł przewidywania ceny Summer Point Token (SUMX)?

Moduł predykcji ceny Summer Point Token to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SUMX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Summer Point Token na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SUMX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Summer Point Token. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SUMX.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SUMX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Summer Point Token.

Dlaczego prognoaza ceny SUMX jest ważna?

Prognozy cen SUMX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w SUMX?
Według Twoich prognoz SUMX osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny SUMX na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Summer Point Token (SUMX), przewidywana cena SUMX osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 SUMX w 2026 roku?
Cena 1 Summer Point Token (SUMX) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz SUMX wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena SUMX w 2027 roku?
Summer Point Token (SUMX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SUMX do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa SUMX w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Summer Point Token (SUMX) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa SUMX w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Summer Point Token (SUMX) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 SUMX w 2030 roku?
Cena 1 Summer Point Token (SUMX) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz SUMX wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny SUMX na 2040 rok?
Summer Point Token (SUMX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SUMX do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.