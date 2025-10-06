Prognoza ceny Summer Point Token (SUMX) (USD)

Sprawdź prognozy cen Summer Point Token na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SUMX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Summer Point Token % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Summer Point Token na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Summer Point Token (SUMX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Summer Point Token może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.011149. Prognoza ceny Summer Point Token (SUMX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Summer Point Token może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.011706. Prognoza ceny Summer Point Token (SUMX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SUMX na 2027 rok wyniesie $ 0.012292 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Summer Point Token (SUMX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SUMX na 2028 rok wyniesie $ 0.012906 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Summer Point Token (SUMX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SUMX w 2029 roku wyniesie $ 0.013552 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Summer Point Token (SUMX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SUMX w 2030 roku wyniesie $ 0.014229 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Summer Point Token (SUMX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Summer Point Token może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.023178. Prognoza ceny Summer Point Token (SUMX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Summer Point Token może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.037755. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.011149 0.00%

Bieżące statystyki cen Summer Point Token Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 10.03M$ 10.03M $ 10.03M Podaż w obiegu 900.00M 900.00M 900.00M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena SUMX to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto SUMX ma podaż w obiegu wynoszącą 900.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 10.03M. Zobacz na żywo cenę SUMX

Historyczna cena Summer Point Token Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Summer Point Token, cena Summer Point Token wynosi 0.011149USD. Podaż w obiegu Summer Point Token (SUMX) wynosi 900.00M SUMX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $10,033,749 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.17% $ 0 $ 0.011315 $ 0.010966

7 D 0.01% $ 0.000000 $ 0.012517 $ 0.010509

30 Dni -3.12% $ -0.000348 $ 0.012517 $ 0.010509 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Summer Point Token zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.17% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Summer Point Token osiągnął maksimum na poziomie $0.012517 i minimum na poziomie $0.010509 . Zanotowano zmianę ceny o 0.01% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał SUMX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Summer Point Token o -3.12% , co odpowiada około $-0.000348 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SUMX.

Jak działa moduł przewidywania ceny Summer Point Token (SUMX)? Moduł predykcji ceny Summer Point Token to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SUMX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Summer Point Token na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SUMX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Summer Point Token. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SUMX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SUMX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Summer Point Token.

Dlaczego prognoaza ceny SUMX jest ważna?

Prognozy cen SUMX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

