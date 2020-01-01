Poznaj tokenomikę JETT CRYPTO (JETT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JETT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę JETT CRYPTO (JETT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JETT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / JETT CRYPTO (JETT) / Tokenomika / Tokenomika JETT CRYPTO (JETT) Odkryj kluczowe informacje o JETT CRYPTO (JETT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o JETT CRYPTO (JETT) Jett is a cutting-edge cryptocurrency designed to decentralize finance and empower users with greater control over their financial future. The primary objective of launching Jett Coin is to support and advance space exploration efforts. Decentralization: Our mission is to decentralize financial systems, breaking down barriers and providing equal access to financial opportunities for everyone. Oficjalna strona internetowa: https://jettcrypto.in/ Biała księga: https://jettcrypto.in/whitepaper.pdf Kup JETT teraz! Tokenomika i analiza cenowa JETT CRYPTO (JETT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla JETT CRYPTO (JETT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.73M Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 28.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.48M Historyczne maksimum: $ 1.048 Historyczne minimum: $ 0.083634 Aktualna cena: $ 0.094803 Dowiedz się więcej o cenie JETT CRYPTO (JETT) Tokenomika JETT CRYPTO (JETT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki JETT CRYPTO (JETT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JETT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JETT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJETT tokenomikę, poznaj cenę tokena JETTna żywo! Prognoza ceny JETT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JETT? Nasza strona z prognozami cen JETT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JETT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.