Poznaj tokenomikę Instadapp USDC (IUSDC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IUSDC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Instadapp USDC (IUSDC) Odkryj kluczowe informacje o Instadapp USDC (IUSDC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Oficjalna strona internetowa: https://instadapp.io/ Tokenomika i analiza cenowa Instadapp USDC (IUSDC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Instadapp USDC (IUSDC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.06K Całkowita podaż: $ 4.27K Podaż w obiegu: $ 4.27K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.06K Historyczne maksimum: $ 10.63 Historyczne minimum: $ 0.95603 Aktualna cena: $ 1.19 Tokenomika Instadapp USDC (IUSDC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Instadapp USDC (IUSDC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IUSDC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IUSDC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.