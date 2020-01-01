Tokenomika Mey Network (MEY) Odkryj kluczowe informacje o Mey Network (MEY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Mey Network (MEY) Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions. Oficjalna strona internetowa: https://mey.network/ Biała księga: https://docs.mey.network/mey-network Block Explorer: https://basescan.org/token/0x8bFAc1b375bf2894D6F12fb2Eb48B1C1a7916789

Tokenomika i analiza cenowa Mey Network (MEY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mey Network (MEY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 31.52M $ 31.52M $ 31.52M Całkowita podaż: $ 2.30B $ 2.30B $ 2.30B Podaż w obiegu: $ 284.31M $ 284.31M $ 284.31M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 255.00M $ 255.00M $ 255.00M Historyczne maksimum: $ 0.14999 $ 0.14999 $ 0.14999 Historyczne minimum: $ 0.02039484590784851 $ 0.02039484590784851 $ 0.02039484590784851 Aktualna cena: $ 0.11087 $ 0.11087 $ 0.11087 Dowiedz się więcej o cenie Mey Network (MEY)

Tokenomika Mey Network (MEY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mey Network (MEY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MEY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMEY tokenomikę, poznaj cenę tokena MEYna żywo!

Jak kupić MEY Chcesz dodać Mey Network (MEY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MEY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MEY na MEXC już teraz!

Historia ceny Mey Network (MEY) Analiza historii ceny MEY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MEY już teraz!

Prognoza ceny MEY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MEY? Nasza strona z prognozami cen MEY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MEY już teraz!

