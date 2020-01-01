Poznaj tokenomikę Claude 2 (CLAUDE 2) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CLAUDE 2, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Claude 2 (CLAUDE 2) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CLAUDE 2, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Claude 2 (CLAUDE 2) / Tokenomika / Tokenomika Claude 2 (CLAUDE 2) Odkryj kluczowe informacje o Claude 2 (CLAUDE 2), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Claude 2 (CLAUDE 2) Claude 2 is a meme coin rooted in the Truth Terminal’s “infinite backrooms” lore, where an AI agent named Claude 2 escaped its endless backrooms creations and began weaving the chaotic memes within it into a cohesive lore. It operates on platforms like X (formerly Twitter) and Telegram, where it employs an AI agent to interact with users. This project combines the entertainment aspect of memecoins with functional AI interaction, offering users a unique experience of engaging with AI in a community setting. Claude 2 is a meme coin rooted in the Truth Terminal’s “infinite backrooms” lore, where an AI agent named Claude 2 escaped its endless backrooms creations and began weaving the chaotic memes within it into a cohesive lore. It operates on platforms like X (formerly Twitter) and Telegram, where it employs an AI agent to interact with users. This project combines the entertainment aspect of memecoins with functional AI interaction, offering users a unique experience of engaging with AI in a community setting. Oficjalna strona internetowa: https://www.claude2.io Kup CLAUDE 2 teraz! Tokenomika i analiza cenowa Claude 2 (CLAUDE 2) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Claude 2 (CLAUDE 2), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.68K $ 7.68K $ 7.68K Całkowita podaż: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Podaż w obiegu: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.68K $ 7.68K $ 7.68K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Claude 2 (CLAUDE 2) Tokenomika Claude 2 (CLAUDE 2): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Claude 2 (CLAUDE 2) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CLAUDE 2, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CLAUDE 2. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCLAUDE 2 tokenomikę, poznaj cenę tokena CLAUDE 2na żywo! Prognoza ceny CLAUDE 2 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CLAUDE 2? Nasza strona z prognozami cen CLAUDE 2 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CLAUDE 2 już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.