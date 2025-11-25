Tokenomika Boundless (ZKC)

Odkryj kluczowe informacje o Boundless (ZKC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:34:12 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa Boundless (ZKC)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Boundless (ZKC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 34.56M
Całkowita podaż:
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 223.66M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 154.50M
Historyczne maksimum:
$ 1.8
Historyczne minimum:
$ 0.10926744882772854
Aktualna cena:
$ 0.1545
Informacje o Boundless (ZKC)

Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol’s native token. Boundless’ tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3’s growing demand for ZK proofs from L1’s, L2’s, bridges, defi applications and more.

Oficjalna strona internetowa:
https://boundless.network/
Biała księga:
https://read.boundless.network/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x000006c2a22ff4a44ff1f5d0f2ed65f781f55555

Tokenomika Boundless (ZKC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Boundless (ZKC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ZKC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZKC.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszZKC tokenomikę, poznaj cenę tokena ZKCna żywo!

Jak kupić ZKC

Chcesz dodać Boundless (ZKC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ZKC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Boundless (ZKC)

Analiza historii ceny ZKC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny ZKC

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZKC? Nasza strona z prognozami cen ZKC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

