Cena Boundless(ZKC)

Aktualna cena 1 ZKC do USD:

$0.1958
$0.1958$0.1958
+0.82%1D
USD
Boundless (ZKC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:56:30 (UTC+8)

Informacje o cenie Boundless (ZKC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.1828
$ 0.1828$ 0.1828
Minimum 24h
$ 0.2005
$ 0.2005$ 0.2005
Maksimum 24h

$ 0.1828
$ 0.1828$ 0.1828

$ 0.2005
$ 0.2005$ 0.2005

$ 2.1342961487062966
$ 2.1342961487062966$ 2.1342961487062966

$ 0.10926744882772854
$ 0.10926744882772854$ 0.10926744882772854

+0.72%

+0.82%

-13.10%

-13.10%

Aktualna cena Boundless (ZKC) wynosi $ 0.1957. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZKC wahał się między $ 0.1828 a $ 0.2005, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZKC w historii to $ 2.1342961487062966, a najniższy to $ 0.10926744882772854.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZKC zmieniły się o +0.72% w ciągu ostatniej godziny, o +0.82% w ciągu 24 godzin i o -13.10% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Boundless (ZKC)

No.557

$ 39.32M
$ 39.32M$ 39.32M

$ 444.85K
$ 444.85K$ 444.85K

$ 195.70M
$ 195.70M$ 195.70M

200.94M
200.94M 200.94M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Boundless wynosi $ 39.32M, przy $ 444.85K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZKC w obiegu wynosi 200.94M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 195.70M.

Historia ceny Boundless (ZKC) – USD

Śledź zmiany ceny Boundless dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.001593+0.82%
30 Dni$ -0.1294-39.81%
60 dni$ -0.1043-34.77%
90 dni$ -0.1043-34.77%
Dzisiejsza zmiana ceny Boundless

DziśZKC odnotował zmianę $ +0.001593 (+0.82%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Boundless

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.1294 (-39.81%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Boundless

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ZKC o $ -0.1043(-34.77%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Boundless

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.1043 (-34.77%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Boundless (ZKC)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Boundless.

Co to jest Boundless (ZKC)

Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol’s native token. Boundless’ tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3’s growing demand for ZK proofs from L1’s, L2’s, bridges, defi applications and more.

Boundless jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Boundless. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ZKC, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Boundless na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Boundless będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Boundless (w USD)

Jaka będzie wartość Boundless (ZKC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Boundless (ZKC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Boundless.

Sprawdź teraz prognozę ceny Boundless!

Tokenomika Boundless (ZKC)

Zrozumienie tokenomiki Boundless (ZKC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ZKCjuż teraz!

Jak kupić Boundless (ZKC)

Szukasz jak kupić Boundless? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Boundless na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Boundless

Aby lepiej zrozumieć Boundless, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Boundless
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Boundless

Jaka jest dziś wartość Boundless (ZKC)?
Aktualna cena ZKC w USD wynosi 0.1957USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ZKC do USD?
Aktualna cena ZKC w USD wynosi $ 0.1957. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Boundless?
Kapitalizacja rynkowa dla ZKC wynosi $ 39.32M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ZKC w obiegu?
W obiegu ZKC znajduje się 200.94M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ZKC?
ZKC osiąga ATH w wysokości 2.1342961487062966 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ZKC?
ZKC zaliczył cenę ATL w wysokości 0.10926744882772854 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ZKC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ZKC wynosi $ 444.85K USD.
Czy w tym roku ZKC pójdzie wyżej?
ZKC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ZKC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:56:30 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

