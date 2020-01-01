Tokenomika GRASS (GRASS) Odkryj kluczowe informacje o GRASS (GRASS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GRASS (GRASS) Grass is a decentralized data layer built specifically for artificial intelligence that enables users to share their Internet bandwidth and obtain verifiable network data through a distributed network. This is achieved by leveraging idle internet connections of node operators to collect raw data, which is then processed for AI training purposes. Grass is a decentralized data layer built specifically for artificial intelligence that enables users to share their Internet bandwidth and obtain verifiable network data through a distributed network. This is achieved by leveraging idle internet connections of node operators to collect raw data, which is then processed for AI training purposes. Oficjalna strona internetowa: https://www.getgrass.io/ Biała księga: https://grass-foundation.gitbook.io/grass-docs Block Explorer: https://solscan.io/token/Grass7B4RdKfBCjTKgSqnXkqjwiGvQyFbuSCUJr3XXjs

Tokenomika i analiza cenowa GRASS (GRASS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GRASS (GRASS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 212.42M $ 212.42M $ 212.42M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 243.91M $ 243.91M $ 243.91M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 870.90M $ 870.90M $ 870.90M Historyczne maksimum: $ 3.95 $ 3.95 $ 3.95 Historyczne minimum: $ 0.644980133288505 $ 0.644980133288505 $ 0.644980133288505 Aktualna cena: $ 0.8709 $ 0.8709 $ 0.8709 Dowiedz się więcej o cenie GRASS (GRASS)

Tokenomika GRASS (GRASS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GRASS (GRASS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GRASS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GRASS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Historia ceny GRASS (GRASS) Analiza historii ceny GRASS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GRASS już teraz!

Prognoza ceny GRASS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GRASS? Nasza strona z prognozami cen GRASS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GRASS już teraz!

