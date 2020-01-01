Tokenomika dego.finance (DEGO) Odkryj kluczowe informacje o dego.finance (DEGO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o dego.finance (DEGO) DEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios. Oficjalna strona internetowa: https://dego.finance/ Biała księga: https://docs.dego.finance/ Block Explorer: https://solscan.io/token/BU4eP1vCR99amXKsMXhctX8YpqUa7wbULQ26XaQbazkS

Tokenomika i analiza cenowa dego.finance (DEGO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla dego.finance (DEGO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 25.49M $ 25.49M $ 25.49M Całkowita podaż: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.49M $ 25.49M $ 25.49M Historyczne maksimum: $ 34.5109 $ 34.5109 $ 34.5109 Historyczne minimum: $ 0.426268683664 $ 0.426268683664 $ 0.426268683664 Aktualna cena: $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214 Dowiedz się więcej o cenie dego.finance (DEGO)

Tokenomika dego.finance (DEGO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki dego.finance (DEGO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEGO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEGO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDEGO tokenomikę, poznaj cenę tokena DEGOna żywo!

