Informacje o Animecoin (ANIME) Animecoin transforms the global anime industry into a community-owned creative network. As the Culture Coin of the anime industry, Animecoin powers a digital economy where one billion global fans can shape and own the future of anime. Since Azuki's launch in January 2022 as the premier Web3 anime brand, a global community has formed to build towards an open anime universe. Now, Animecoin expands this vision with a powerful mission: empowering one billion global fans to shape and own the future of anime culture. Oficjalna strona internetowa: https://www.anime.xyz Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4dc26fc5854e7648a064a4abd590bbe71724c277

Tokenomika i analiza cenowa Animecoin (ANIME) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Animecoin (ANIME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 79.98M $ 79.98M $ 79.98M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 5.54B $ 5.54B $ 5.54B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 144.40M $ 144.40M $ 144.40M Historyczne maksimum: $ 0.23 $ 0.23 $ 0.23 Historyczne minimum: $ 0.01230881396082252 $ 0.01230881396082252 $ 0.01230881396082252 Aktualna cena: $ 0.01444 $ 0.01444 $ 0.01444 Dowiedz się więcej o cenie Animecoin (ANIME)

Tokenomika Animecoin (ANIME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Animecoin (ANIME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ANIME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ANIME. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszANIME tokenomikę, poznaj cenę tokena ANIMEna żywo!

Jak kupić ANIME Chcesz dodać Animecoin (ANIME) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ANIME, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ANIME na MEXC już teraz!

Historia ceny Animecoin (ANIME) Analiza historii ceny ANIME pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ANIME już teraz!

Prognoza ceny ANIME Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ANIME? Nasza strona z prognozami cen ANIME łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ANIME już teraz!

