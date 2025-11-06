Prognoza ceny Boundless (ZKC) (USD)

Sprawdź prognozy cen Boundless na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość ZKC w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Boundless na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Boundless (ZKC) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Boundless może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.1979. Prognoza ceny Boundless (ZKC) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Boundless może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.207795. Prognoza ceny Boundless (ZKC) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ZKC na 2027 rok wyniesie $ 0.218184 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Boundless (ZKC) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ZKC na 2028 rok wyniesie $ 0.229093 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Boundless (ZKC) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ZKC w 2029 roku wyniesie $ 0.240548 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Boundless (ZKC) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ZKC w 2030 roku wyniesie $ 0.252576 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Boundless (ZKC) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Boundless może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.411419. Prognoza ceny Boundless (ZKC) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Boundless może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.670159.

2026 $ 0.207795 5.00%

2027 $ 0.218184 10.25%

2028 $ 0.229093 15.76%

2029 $ 0.240548 21.55%

2030 $ 0.252576 27.63%

2031 $ 0.265204 34.01%

2032 $ 0.278465 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.292388 47.75%

2034 $ 0.307007 55.13%

2035 $ 0.322358 62.89%

2036 $ 0.338476 71.03%

2037 $ 0.355399 79.59%

2038 $ 0.373169 88.56%

2039 $ 0.391828 97.99%

2040 $ 0.411419 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Boundless na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.1979 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.197927 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.198089 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.198713 0.41% Prognoza ceny Boundless (ZKC) na dziś Przewidywana cena dla ZKC w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.1979 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Boundless (ZKC) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny ZKC z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.197927 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Boundless (ZKC) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla ZKC, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.198089 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Boundless (ZKC) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena ZKC wynosi $0.198713 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Boundless Aktualna cena $ 0.1979$ 0.1979 $ 0.1979 Zmiana ceny (24H) +1.90% Kapitalizacja rynkowa $ 39.77M$ 39.77M $ 39.77M Podaż w obiegu 200.94M 200.94M 200.94M Wolumen (24H) $ 948.30K$ 948.30K $ 948.30K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena ZKC to $ 0.1979. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +1.90%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 948.30K. Ponadto ZKC ma podaż w obiegu wynoszącą 200.94M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 39.77M. Zobacz na żywo cenę ZKC

Jak kupić Boundless (ZKC) Próbujesz kupić ZKC? Teraz możesz kupować ZKC za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Boundless i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić ZKC teraz

Historyczna cena Boundless Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Boundless, cena Boundless wynosi 0.1979USD. Podaż w obiegu Boundless (ZKC) wynosi 0.00 ZKC , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $39.77M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.08% $ 0.015399 $ 0.2138 $ 0.1828

7 D -0.07% $ -0.016300 $ 0.2312 $ 0.178

30 Dni -0.38% $ -0.121600 $ 0.342 $ 0.109 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Boundless zanotował zmianę ceny o $0.015399 , co stanowi 0.08% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Boundless osiągnął maksimum na poziomie $0.2312 i minimum na poziomie $0.178 . Zanotowano zmianę ceny o -0.07% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał ZKC do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Boundless o -0.38% , co odpowiada około $-0.121600 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ZKC. Sprawdź pełną historię cen Boundless, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen ZKC

Jak działa moduł przewidywania ceny Boundless (ZKC)? Moduł predykcji ceny Boundless to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ZKC. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Boundless na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ZKC, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Boundless. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ZKC. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ZKC, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Boundless.

Dlaczego prognoaza ceny ZKC jest ważna?

Prognozy cen ZKC są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

