The Witnet protocol enables smart contracts to realize their true potential by giving them access to all sorts of valuable data sets, and by attesting and delivering that information securely thanks to its strong cryptoeconomic guarantees. The Witnet protocol enables smart contracts to realize their true potential by giving them access to all sorts of valuable data sets, and by attesting and delivering that information securely thanks to its strong cryptoeconomic guarantees. Oficjalna strona internetowa: https://witnet.io Biała księga: https://witnet.io/witnet-whitepaper.pdf Block Explorer: https://witnet.network

Tokenomika i analiza cenowa Witnet (WIT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Witnet (WIT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M Historyczne maksimum: $ 0.021685 $ 0.021685 $ 0.021685 Historyczne minimum: $ 0.00054390074853324 $ 0.00054390074853324 $ 0.00054390074853324 Aktualna cena: $ 0.000848 $ 0.000848 $ 0.000848 Dowiedz się więcej o cenie Witnet (WIT)

Tokenomika Witnet (WIT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Witnet (WIT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WIT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WIT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić WIT Chcesz dodać Witnet (WIT) do swojego portfolio?

Historia ceny Witnet (WIT) Analiza historii ceny WIT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny WIT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WIT? Nasza strona z prognozami cen WIT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

