Tokenomika Dusk Network (DUSK)

Odkryj kluczowe informacje o Dusk Network (DUSK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Dusk Network (DUSK)

Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.dusk.network
Biała księga:
https://dusk-cms.ams3.digitaloceanspaces.com/Dusk_Whitepaper_2024_4db72f92a1.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x940a2db1b7008b6c776d4faaca729d6d4a4aa551

Tokenomika i analiza cenowa Dusk Network (DUSK)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dusk Network (DUSK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 26.43M
Całkowita podaż:
$ 500.00M
Podaż w obiegu:
$ 485.70M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 54.42M
Historyczne maksimum:
$ 0.7069
Historyczne minimum:
$ 0.01105859193
Aktualna cena:
$ 0.05442
Tokenomika Dusk Network (DUSK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Dusk Network (DUSK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów DUSK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów DUSK.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszDUSK tokenomikę, poznaj cenę tokena DUSKna żywo!

Jak kupić DUSK

Chcesz dodać Dusk Network (DUSK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DUSK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Dusk Network (DUSK)

Analiza historii ceny DUSK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny DUSK

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DUSK? Nasza strona z prognozami cen DUSK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.