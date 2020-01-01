Tokenomika Dusk Network (DUSK) Odkryj kluczowe informacje o Dusk Network (DUSK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Dusk Network (DUSK) Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability. Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability. Oficjalna strona internetowa: https://www.dusk.network Biała księga: https://dusk-cms.ams3.digitaloceanspaces.com/Dusk_Whitepaper_2024_4db72f92a1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x940a2db1b7008b6c776d4faaca729d6d4a4aa551 Kup DUSK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Dusk Network (DUSK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dusk Network (DUSK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 26.43M $ 26.43M $ 26.43M Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 485.70M $ 485.70M $ 485.70M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 54.42M $ 54.42M $ 54.42M Historyczne maksimum: $ 0.7069 $ 0.7069 $ 0.7069 Historyczne minimum: $ 0.01105859193 $ 0.01105859193 $ 0.01105859193 Aktualna cena: $ 0.05442 $ 0.05442 $ 0.05442 Dowiedz się więcej o cenie Dusk Network (DUSK)

Tokenomika Dusk Network (DUSK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dusk Network (DUSK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DUSK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DUSK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDUSK tokenomikę, poznaj cenę tokena DUSKna żywo!

Jak kupić DUSK Chcesz dodać Dusk Network (DUSK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DUSK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DUSK na MEXC już teraz!

Historia ceny Dusk Network (DUSK) Analiza historii ceny DUSK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DUSK już teraz!

Prognoza ceny DUSK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DUSK? Nasza strona z prognozami cen DUSK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DUSK już teraz!

