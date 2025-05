WIT

The Witnet protocol enables smart contracts to realize their true potential by giving them access to all sorts of valuable data sets, and by attesting and delivering that information securely thanks to its strong cryptoeconomic guarantees.

NazwaWIT

PozycjaNo.4229

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż2 499 269 793

Całkowita podaż1 137 386 449,93766

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.057437464430218084,2021-12-01

Najniższa cena0.001230617963445826,2025-05-30

Publiczny blockchainWIT

WprowadzenieThe Witnet protocol enables smart contracts to realize their true potential by giving them access to all sorts of valuable data sets, and by attesting and delivering that information securely thanks to its strong cryptoeconomic guarantees.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.