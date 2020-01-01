Tokenomika MindNetwork FHE (FHE) Odkryj kluczowe informacje o MindNetwork FHE (FHE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MindNetwork FHE (FHE) Mind Network pioneers quantum-resistant Fully Homomorphic Encryption (FHE) infrastructure, powering a fully encrypted internet through secure data and AI computation. In collaboration with industry leaders, Mind Network is establishing HTTPZ — a Zero Trust Internet Protocol — to set new standards for trusted AI and encrypted on-chain data processing in Web3 and AI ecosystems.

Tokenomika i analiza cenowa MindNetwork FHE (FHE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MindNetwork FHE (FHE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.45M $ 12.45M $ 12.45M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 249.00M $ 249.00M $ 249.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 49.99M $ 49.99M $ 49.99M Historyczne maksimum: $ 0.16354 $ 0.16354 $ 0.16354 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.04999 $ 0.04999 $ 0.04999 Dowiedz się więcej o cenie MindNetwork FHE (FHE)

Tokenomika MindNetwork FHE (FHE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MindNetwork FHE (FHE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FHE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FHE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFHE tokenomikę, poznaj cenę tokena FHEna żywo!

