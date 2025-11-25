Tokenomika Vision (VSN)

Tokenomika Vision (VSN)

Odkryj kluczowe informacje o Vision (VSN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:32:33 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa Vision (VSN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Vision (VSN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 263.40M
$ 263.40M
Całkowita podaż:
$ 4.22B
$ 4.22B
Podaż w obiegu:
$ 3.42B
$ 3.42B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 323.40M
$ 323.40M
Historyczne maksimum:
$ 0.2299
$ 0.2299
Historyczne minimum:
$ 0.06855638448230492
$ 0.06855638448230492
Aktualna cena:
$ 0.077
$ 0.077

Informacje o Vision (VSN)

Vision (VSN) is the native token of the Bitpanda Web3 ecosystem – a unifying force designed to make Web3 accessible, tangible, and rewarding for everyone. Beyond the scope of a typical exchange token, Vision powers a compliant, user-centric ecosystem built for the future of decentralised finance in Europe and beyond.

Oficjalna strona internetowa:
https://vision.now/
Biała księga:
https://cdn.bitpanda.com/media/web3/Vision_Token_Whitepaper_EN.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x699ccf919c1dfdfa4c374292f42cadc9899bf753

Tokenomika Vision (VSN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Vision (VSN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów VSN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów VSN.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszVSN tokenomikę, poznaj cenę tokena VSNna żywo!

Jak kupić VSN

Chcesz dodać Vision (VSN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VSN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Vision (VSN)

Analiza historii ceny VSN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny VSN

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VSN? Nasza strona z prognozami cen VSN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

Przeczytaj i zaakceptuj Umowę użytkownika oraz Politykę prywatności