Aktualna cena Vision to 0.0996 USD. Śledź aktualizacje cen VSN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VSN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o VSN

Informacje o cenie VSN

Czym jest VSN

Biała księga VSN

Oficjalna strona internetowa VSN

Tokenomika VSN

Prognoza cen VSN

Historia VSN

Przewodnik zakupowy VSN

Przelicznik VSN-fiat

VSN na spot

USDT-M Futures VSN

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Vision

Cena Vision(VSN)

Aktualna cena 1 VSN do USD:

$0.0996
$0.0996$0.0996
+1.32%1D
USD
Vision (VSN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:50:34 (UTC+8)

Informacje o cenie Vision (VSN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0953
$ 0.0953$ 0.0953
Minimum 24h
$ 0.104
$ 0.104$ 0.104
Maksimum 24h

$ 0.0953
$ 0.0953$ 0.0953

$ 0.104
$ 0.104$ 0.104

$ 0.22489627050756025
$ 0.22489627050756025$ 0.22489627050756025

$ 0.09140693879776117
$ 0.09140693879776117$ 0.09140693879776117

+0.40%

+1.32%

-9.54%

-9.54%

Aktualna cena Vision (VSN) wynosi $ 0.0996. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VSN wahał się między $ 0.0953 a $ 0.104, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VSN w historii to $ 0.22489627050756025, a najniższy to $ 0.09140693879776117.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VSN zmieniły się o +0.40% w ciągu ostatniej godziny, o +1.32% w ciągu 24 godzin i o -9.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Vision (VSN)

No.213

$ 335.34M
$ 335.34M$ 335.34M

$ 419.45K
$ 419.45K$ 419.45K

$ 418.32M
$ 418.32M$ 418.32M

3.37B
3.37B 3.37B

4,200,000,000
4,200,000,000 4,200,000,000

4,205,721,302.7710166
4,205,721,302.7710166 4,205,721,302.7710166

80.16%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Vision wynosi $ 335.34M, przy $ 419.45K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VSN w obiegu wynosi 3.37B, przy całkowitej podaży 4205721302.7710166. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 418.32M.

Historia ceny Vision (VSN) – USD

Śledź zmiany ceny Vision dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.001298+1.32%
30 Dni$ -0.0309-23.68%
60 dni$ -0.0522-34.39%
90 dni$ -0.078-43.92%
Dzisiejsza zmiana ceny Vision

DziśVSN odnotował zmianę $ +0.001298 (+1.32%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Vision

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0309 (-23.68%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Vision

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę VSN o $ -0.0522(-34.39%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Vision

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.078 (-43.92%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Vision (VSN)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Vision.

Co to jest Vision (VSN)

Vision (VSN) is the native token of the Bitpanda Web3 ecosystem – a unifying force designed to make Web3 accessible, tangible, and rewarding for everyone. Beyond the scope of a typical exchange token, Vision powers a compliant, user-centric ecosystem built for the future of decentralised finance in Europe and beyond.

Vision jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Vision. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu VSN, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Vision na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Vision będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Vision (w USD)

Jaka będzie wartość Vision (VSN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Vision (VSN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Vision.

Sprawdź teraz prognozę ceny Vision!

Tokenomika Vision (VSN)

Zrozumienie tokenomiki Vision (VSN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VSNjuż teraz!

Jak kupić Vision (VSN)

Szukasz jak kupić Vision? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Vision na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

VSN na lokalne waluty

1 Vision(VSN) do VND
2,620.974
1 Vision(VSN) do AUD
A$0.152388
1 Vision(VSN) do GBP
0.075696
1 Vision(VSN) do EUR
0.085656
1 Vision(VSN) do USD
$0.0996
1 Vision(VSN) do MYR
RM0.416328
1 Vision(VSN) do TRY
4.19316
1 Vision(VSN) do JPY
¥15.2388
1 Vision(VSN) do ARS
ARS$144.556452
1 Vision(VSN) do RUB
8.101464
1 Vision(VSN) do INR
8.827548
1 Vision(VSN) do IDR
Rp1,659.999336
1 Vision(VSN) do PHP
5.86146
1 Vision(VSN) do EGP
￡E.4.722036
1 Vision(VSN) do BRL
R$0.533856
1 Vision(VSN) do CAD
C$0.140436
1 Vision(VSN) do BDT
12.137256
1 Vision(VSN) do NGN
143.7228
1 Vision(VSN) do COP
$383.07654
1 Vision(VSN) do ZAR
R.1.732044
1 Vision(VSN) do UAH
4.189176
1 Vision(VSN) do TZS
T.Sh.244.7172
1 Vision(VSN) do VES
Bs22.2108
1 Vision(VSN) do CLP
$94.0224
1 Vision(VSN) do PKR
Rs28.150944
1 Vision(VSN) do KZT
52.310916
1 Vision(VSN) do THB
฿3.23202
1 Vision(VSN) do TWD
NT$3.081624
1 Vision(VSN) do AED
د.إ0.365532
1 Vision(VSN) do CHF
Fr0.07968
1 Vision(VSN) do HKD
HK$0.773892
1 Vision(VSN) do AMD
֏38.10198
1 Vision(VSN) do MAD
.د.م0.927276
1 Vision(VSN) do MXN
$1.85256
1 Vision(VSN) do SAR
ريال0.3735
1 Vision(VSN) do ETB
Br15.270672
1 Vision(VSN) do KES
KSh12.872304
1 Vision(VSN) do JOD
د.أ0.0706164
1 Vision(VSN) do PLN
0.367524
1 Vision(VSN) do RON
лв0.439236
1 Vision(VSN) do SEK
kr0.95118
1 Vision(VSN) do BGN
лв0.16932
1 Vision(VSN) do HUF
Ft33.489504
1 Vision(VSN) do CZK
2.109528
1 Vision(VSN) do KWD
د.ك0.0305772
1 Vision(VSN) do ILS
0.3237
1 Vision(VSN) do BOB
Bs0.68724
1 Vision(VSN) do AZN
0.16932
1 Vision(VSN) do TJS
SM0.9213
1 Vision(VSN) do GEL
0.269916
1 Vision(VSN) do AOA
Kz91.2087
1 Vision(VSN) do BHD
.د.ب0.0374496
1 Vision(VSN) do BMD
$0.0996
1 Vision(VSN) do DKK
kr0.645408
1 Vision(VSN) do HNL
L2.625456
1 Vision(VSN) do MUR
4.583592
1 Vision(VSN) do NAD
$1.73304
1 Vision(VSN) do NOK
kr1.01592
1 Vision(VSN) do NZD
$0.175296
1 Vision(VSN) do PAB
B/.0.0996
1 Vision(VSN) do PGK
K0.4233
1 Vision(VSN) do QAR
ر.ق0.362544
1 Vision(VSN) do RSD
дин.10.147248
1 Vision(VSN) do UZS
soʻm1,185.714096
1 Vision(VSN) do ALL
L8.370384
1 Vision(VSN) do ANG
ƒ0.178284
1 Vision(VSN) do AWG
ƒ0.17928
1 Vision(VSN) do BBD
$0.1992
1 Vision(VSN) do BAM
KM0.16932
1 Vision(VSN) do BIF
Fr293.7204
1 Vision(VSN) do BND
$0.12948
1 Vision(VSN) do BSD
$0.0996
1 Vision(VSN) do JMD
$16.03062
1 Vision(VSN) do KHR
399.999576
1 Vision(VSN) do KMF
Fr42.4296
1 Vision(VSN) do LAK
2,165.217348
1 Vision(VSN) do LKR
රු30.337164
1 Vision(VSN) do MDL
L1.69818
1 Vision(VSN) do MGA
Ar448.6482
1 Vision(VSN) do MOP
P0.7968
1 Vision(VSN) do MVR
1.53384
1 Vision(VSN) do MWK
MK172.916556
1 Vision(VSN) do MZN
MT6.36942
1 Vision(VSN) do NPR
रु14.137224
1 Vision(VSN) do PYG
706.3632
1 Vision(VSN) do RWF
Fr144.7188
1 Vision(VSN) do SBD
$0.818712
1 Vision(VSN) do SCR
1.365516
1 Vision(VSN) do SRD
$3.83958
1 Vision(VSN) do SVC
$0.870504
1 Vision(VSN) do SZL
L1.739016
1 Vision(VSN) do TMT
m0.3486
1 Vision(VSN) do TND
د.ت0.2951148
1 Vision(VSN) do TTD
$0.674292
1 Vision(VSN) do UGX
Sh348.2016
1 Vision(VSN) do XAF
Fr56.772
1 Vision(VSN) do XCD
$0.26892
1 Vision(VSN) do XOF
Fr56.772
1 Vision(VSN) do XPF
Fr10.2588
1 Vision(VSN) do BWP
P1.343604
1 Vision(VSN) do BZD
$0.200196
1 Vision(VSN) do CVE
$9.572556
1 Vision(VSN) do DJF
Fr17.6292
1 Vision(VSN) do DOP
$6.392328
1 Vision(VSN) do DZD
د.ج13.024692
1 Vision(VSN) do FJD
$0.227088
1 Vision(VSN) do GNF
Fr866.022
1 Vision(VSN) do GTQ
Q0.762936
1 Vision(VSN) do GYD
$20.832336
1 Vision(VSN) do ISK
kr12.6492

Zasoby Vision

Aby lepiej zrozumieć Vision, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Vision
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Vision

Jaka jest dziś wartość Vision (VSN)?
Aktualna cena VSN w USD wynosi 0.0996USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VSN do USD?
Aktualna cena VSN w USD wynosi $ 0.0996. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Vision?
Kapitalizacja rynkowa dla VSN wynosi $ 335.34M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VSN w obiegu?
W obiegu VSN znajduje się 3.37B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VSN?
VSN osiąga ATH w wysokości 0.22489627050756025 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VSN?
VSN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.09140693879776117 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VSN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VSN wynosi $ 419.45K USD.
Czy w tym roku VSN pójdzie wyżej?
VSN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VSN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:50:34 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator VSN do USD

Kwota

VSN
VSN
USD
USD

1 VSN = 0.0995 USD

Handluj VSN

VSN/USDT
$0.0996
$0.0996$0.0996
+1.21%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

