Prognoza ceny Vision (VSN) (USD)

Sprawdź prognozy cen Vision na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość VSN w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup VSN

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Vision % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.09818 $0.09818 $0.09818 -0.12% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Vision na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Vision (VSN) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Vision może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.09818. Prognoza ceny Vision (VSN) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Vision może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.103089. Prognoza ceny Vision (VSN) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VSN na 2027 rok wyniesie $ 0.108243 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Vision (VSN) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VSN na 2028 rok wyniesie $ 0.113655 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Vision (VSN) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VSN w 2029 roku wyniesie $ 0.119338 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Vision (VSN) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VSN w 2030 roku wyniesie $ 0.125305 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Vision (VSN) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Vision może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.204109. Prognoza ceny Vision (VSN) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Vision może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.332472. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.09818 0.00%

2026 $ 0.103089 5.00%

2027 $ 0.108243 10.25%

2028 $ 0.113655 15.76%

2029 $ 0.119338 21.55%

2030 $ 0.125305 27.63%

2031 $ 0.131570 34.01%

2032 $ 0.138149 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.145056 47.75%

2034 $ 0.152309 55.13%

2035 $ 0.159924 62.89%

2036 $ 0.167921 71.03%

2037 $ 0.176317 79.59%

2038 $ 0.185133 88.56%

2039 $ 0.194389 97.99%

2040 $ 0.204109 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Vision na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.09818 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.098193 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.098274 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.098583 0.41% Prognoza ceny Vision (VSN) na dziś Przewidywana cena dla VSN w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.09818 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Vision (VSN) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny VSN z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.098193 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Vision (VSN) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla VSN, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.098274 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Vision (VSN) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena VSN wynosi $0.098583 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Vision Aktualna cena $ 0.09818$ 0.09818 $ 0.09818 Zmiana ceny (24H) -0.12% Kapitalizacja rynkowa $ 330.56M$ 330.56M $ 330.56M Podaż w obiegu 3.37B 3.37B 3.37B Wolumen (24H) $ 411.55K$ 411.55K $ 411.55K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena VSN to $ 0.09818. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -0.12%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 411.55K. Ponadto VSN ma podaż w obiegu wynoszącą 3.37B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 330.56M. Zobacz na żywo cenę VSN

Jak kupić Vision (VSN) Próbujesz kupić VSN? Teraz możesz kupować VSN za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Vision i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić VSN teraz

Historyczna cena Vision Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Vision, cena Vision wynosi 0.09818USD. Podaż w obiegu Vision (VSN) wynosi 0.00 VSN , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $330.56M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0.000179 $ 0.104 $ 0.0973

7 D -0.09% $ -0.010520 $ 0.1105 $ 0.091

30 Dni -0.23% $ -0.030119 $ 0.1497 $ 0.091 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Vision zanotował zmianę ceny o $0.000179 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Vision osiągnął maksimum na poziomie $0.1105 i minimum na poziomie $0.091 . Zanotowano zmianę ceny o -0.09% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał VSN do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Vision o -0.23% , co odpowiada około $-0.030119 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny VSN. Sprawdź pełną historię cen Vision, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen VSN

Jak działa moduł przewidywania ceny Vision (VSN)? Moduł predykcji ceny Vision to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu VSN. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Vision na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów VSN, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Vision. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość VSN. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę VSN, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Vision.

Dlaczego prognoaza ceny VSN jest ważna?

Prognozy cen VSN są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w VSN? Według Twoich prognoz VSN osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny VSN na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Vision (VSN), przewidywana cena VSN osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 VSN w 2026 roku? Cena 1 Vision (VSN) wynosi dziś $0.09818 . Według powyższego modułu prognoz VSN wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena VSN w 2027 roku? Vision (VSN) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 VSN do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa VSN w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Vision (VSN) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa VSN w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Vision (VSN) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 VSN w 2030 roku? Cena 1 Vision (VSN) wynosi dziś $0.09818 . Według powyższego modułu prognoz VSN wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny VSN na 2040 rok? Vision (VSN) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 VSN do 2040 roku. Zarejestruj się teraz