Tokenomika Vameon (VAMEON)

Odkryj kluczowe informacje o Vameon (VAMEON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 05:05:56 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa Vameon (VAMEON)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Vameon (VAMEON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 4.32M
Całkowita podaż:
$ 1.00T
Podaż w obiegu:
$ 249.41B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 17.32M
Historyczne maksimum:
$ 0.000953922
Historyczne minimum:
$ 0.000004946453995299
Aktualna cena:
$ 0.00001732
Informacje o Vameon (VAMEON)

Vameon brings you a cutting-edge 3D mobile Action-RPG dEmpire of Vampire game powered by BNB Chain, blending AAA gameplay with instant onboarding, all within a decentralized Play-to-Earn NFT Metaverse. Players are fully immersed in an ecosystem where they can mint free NFT-characters and build their value through in-game progress, as well as earn crypto rewards, and enjoy the captivating gameplay.

Oficjalna strona internetowa:
https://vameon.com/
Biała księga:
https://vameon.com/docs/Vameon-Whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xa4c3497b57c8b6d510f3707a1e9694fd791f45fb

Tokenomika Vameon (VAMEON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Vameon (VAMEON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów VAMEON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów VAMEON.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszVAMEON tokenomikę, poznaj cenę tokena VAMEONna żywo!

Jak kupić VAMEON

Chcesz dodać Vameon (VAMEON) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VAMEON, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Vameon (VAMEON)

Analiza historii ceny VAMEON pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny VAMEON

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VAMEON? Nasza strona z prognozami cen VAMEON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

