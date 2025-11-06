GiełdaDEX+
Aktualna cena Vameon to 0.00002199 USD. Śledź aktualizacje cen VAMEON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VAMEON łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 VAMEON do USD:

$0.00002201
$0.00002201$0.00002201
-3.54%1D
USD
Vameon (VAMEON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:49:08 (UTC+8)

Informacje o cenie Vameon (VAMEON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00002186
$ 0.00002186$ 0.00002186
Minimum 24h
$ 0.0000235
$ 0.0000235$ 0.0000235
Maksimum 24h

$ 0.00002186
$ 0.00002186$ 0.00002186

$ 0.0000235
$ 0.0000235$ 0.0000235

$ 0.000941194040872492
$ 0.000941194040872492$ 0.000941194040872492

$ 0.000004946453995299
$ 0.000004946453995299$ 0.000004946453995299

+0.09%

-3.54%

-8.76%

-8.76%

Aktualna cena Vameon (VAMEON) wynosi $ 0.00002199. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VAMEON wahał się między $ 0.00002186 a $ 0.0000235, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VAMEON w historii to $ 0.000941194040872492, a najniższy to $ 0.000004946453995299.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VAMEON zmieniły się o +0.09% w ciągu ostatniej godziny, o -3.54% w ciągu 24 godzin i o -8.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Vameon (VAMEON)

No.1348

$ 5.48M
$ 5.48M$ 5.48M

$ 314.43K
$ 314.43K$ 314.43K

$ 21.99M
$ 21.99M$ 21.99M

249.41B
249.41B 249.41B

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

24.94%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Vameon wynosi $ 5.48M, przy $ 314.43K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VAMEON w obiegu wynosi 249.41B, przy całkowitej podaży 1000000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 21.99M.

Historia ceny Vameon (VAMEON) – USD

Śledź zmiany ceny Vameon dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0000008077-3.54%
30 Dni$ -0.00000311-12.40%
60 dni$ -0.00000359-14.04%
90 dni$ +0.000001984+9.91%
Dzisiejsza zmiana ceny Vameon

DziśVAMEON odnotował zmianę $ -0.0000008077 (-3.54%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Vameon

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00000311 (-12.40%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Vameon

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę VAMEON o $ -0.00000359(-14.04%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Vameon

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.000001984 (+9.91%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Vameon (VAMEON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Vameon.

Co to jest Vameon (VAMEON)

Vameon brings you a cutting-edge 3D mobile Action-RPG dEmpire of Vampire game powered by BNB Chain, blending AAA gameplay with instant onboarding, all within a decentralized Play-to-Earn NFT Metaverse. Players are fully immersed in an ecosystem where they can mint free NFT-characters and build their value through in-game progress, as well as earn crypto rewards, and enjoy the captivating gameplay.

Vameon jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Vameon. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu VAMEON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Vameon na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Vameon będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Vameon (w USD)

Jaka będzie wartość Vameon (VAMEON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Vameon (VAMEON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Vameon.

Sprawdź teraz prognozę ceny Vameon!

Tokenomika Vameon (VAMEON)

Zrozumienie tokenomiki Vameon (VAMEON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VAMEONjuż teraz!

Jak kupić Vameon (VAMEON)

Szukasz jak kupić Vameon? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Vameon na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

VAMEON na lokalne waluty

1 Vameon(VAMEON) do VND
0.57866685
1 Vameon(VAMEON) do AUD
A$0.0000336447
1 Vameon(VAMEON) do GBP
0.0000167124
1 Vameon(VAMEON) do EUR
0.0000189114
1 Vameon(VAMEON) do USD
$0.00002199
1 Vameon(VAMEON) do MYR
RM0.0000919182
1 Vameon(VAMEON) do TRY
0.000925779
1 Vameon(VAMEON) do JPY
¥0.00336447
1 Vameon(VAMEON) do ARS
ARS$0.0319156263
1 Vameon(VAMEON) do RUB
0.0017886666
1 Vameon(VAMEON) do INR
0.0019489737
1 Vameon(VAMEON) do IDR
Rp0.3664998534
1 Vameon(VAMEON) do PHP
0.0012941115
1 Vameon(VAMEON) do EGP
￡E.0.0010425459
1 Vameon(VAMEON) do BRL
R$0.0001178664
1 Vameon(VAMEON) do CAD
C$0.0000310059
1 Vameon(VAMEON) do BDT
0.0026797014
1 Vameon(VAMEON) do NGN
0.03173157
1 Vameon(VAMEON) do COP
$0.0845768385
1 Vameon(VAMEON) do ZAR
R.0.0003824061
1 Vameon(VAMEON) do UAH
0.0009248994
1 Vameon(VAMEON) do TZS
T.Sh.0.05402943
1 Vameon(VAMEON) do VES
Bs0.00490377
1 Vameon(VAMEON) do CLP
$0.02075856
1 Vameon(VAMEON) do PKR
Rs0.0062152536
1 Vameon(VAMEON) do KZT
0.0115493679
1 Vameon(VAMEON) do THB
฿0.0007135755
1 Vameon(VAMEON) do TWD
NT$0.0006803706
1 Vameon(VAMEON) do AED
د.إ0.0000807033
1 Vameon(VAMEON) do CHF
Fr0.000017592
1 Vameon(VAMEON) do HKD
HK$0.0001708623
1 Vameon(VAMEON) do AMD
֏0.0084122745
1 Vameon(VAMEON) do MAD
.د.م0.0002047269
1 Vameon(VAMEON) do MXN
$0.000409014
1 Vameon(VAMEON) do SAR
ريال0.0000824625
1 Vameon(VAMEON) do ETB
Br0.0033715068
1 Vameon(VAMEON) do KES
KSh0.0028419876
1 Vameon(VAMEON) do JOD
د.أ0.00001559091
1 Vameon(VAMEON) do PLN
0.0000811431
1 Vameon(VAMEON) do RON
лв0.0000969759
1 Vameon(VAMEON) do SEK
kr0.0002100045
1 Vameon(VAMEON) do BGN
лв0.000037383
1 Vameon(VAMEON) do HUF
Ft0.0073939176
1 Vameon(VAMEON) do CZK
0.0004657482
1 Vameon(VAMEON) do KWD
د.ك0.00000675093
1 Vameon(VAMEON) do ILS
0.0000714675
1 Vameon(VAMEON) do BOB
Bs0.000151731
1 Vameon(VAMEON) do AZN
0.000037383
1 Vameon(VAMEON) do TJS
SM0.0002034075
1 Vameon(VAMEON) do GEL
0.0000595929
1 Vameon(VAMEON) do AOA
Kz0.0201373425
1 Vameon(VAMEON) do BHD
.د.ب0.00000826824
1 Vameon(VAMEON) do BMD
$0.00002199
1 Vameon(VAMEON) do DKK
kr0.0001424952
1 Vameon(VAMEON) do HNL
L0.0005796564
1 Vameon(VAMEON) do MUR
0.0010119798
1 Vameon(VAMEON) do NAD
$0.000382626
1 Vameon(VAMEON) do NOK
kr0.000224298
1 Vameon(VAMEON) do NZD
$0.0000387024
1 Vameon(VAMEON) do PAB
B/.0.00002199
1 Vameon(VAMEON) do PGK
K0.0000934575
1 Vameon(VAMEON) do QAR
ر.ق0.0000800436
1 Vameon(VAMEON) do RSD
дин.0.0022403412
1 Vameon(VAMEON) do UZS
soʻm0.2617856724
1 Vameon(VAMEON) do ALL
L0.0018480396
1 Vameon(VAMEON) do ANG
ƒ0.0000393621
1 Vameon(VAMEON) do AWG
ƒ0.000039582
1 Vameon(VAMEON) do BBD
$0.00004398
1 Vameon(VAMEON) do BAM
KM0.000037383
1 Vameon(VAMEON) do BIF
Fr0.06484851
1 Vameon(VAMEON) do BND
$0.000028587
1 Vameon(VAMEON) do BSD
$0.00002199
1 Vameon(VAMEON) do JMD
$0.0035392905
1 Vameon(VAMEON) do KHR
0.0883131594
1 Vameon(VAMEON) do KMF
Fr0.00936774
1 Vameon(VAMEON) do LAK
0.4780434687
1 Vameon(VAMEON) do LKR
රු0.0066979341
1 Vameon(VAMEON) do MDL
L0.0003749295
1 Vameon(VAMEON) do MGA
Ar0.099053955
1 Vameon(VAMEON) do MOP
P0.00017592
1 Vameon(VAMEON) do MVR
0.000338646
1 Vameon(VAMEON) do MWK
MK0.0381770589
1 Vameon(VAMEON) do MZN
MT0.0014062605
1 Vameon(VAMEON) do NPR
रु0.0031212606
1 Vameon(VAMEON) do PYG
0.15595308
1 Vameon(VAMEON) do RWF
Fr0.03195147
1 Vameon(VAMEON) do SBD
$0.0001807578
1 Vameon(VAMEON) do SCR
0.0003014829
1 Vameon(VAMEON) do SRD
$0.0008477145
1 Vameon(VAMEON) do SVC
$0.0001921926
1 Vameon(VAMEON) do SZL
L0.0003839454
1 Vameon(VAMEON) do TMT
m0.000076965
1 Vameon(VAMEON) do TND
د.ت0.00006515637
1 Vameon(VAMEON) do TTD
$0.0001488723
1 Vameon(VAMEON) do UGX
Sh0.07687704
1 Vameon(VAMEON) do XAF
Fr0.0125343
1 Vameon(VAMEON) do XCD
$0.000059373
1 Vameon(VAMEON) do XOF
Fr0.0125343
1 Vameon(VAMEON) do XPF
Fr0.00226497
1 Vameon(VAMEON) do BWP
P0.0002966451
1 Vameon(VAMEON) do BZD
$0.0000441999
1 Vameon(VAMEON) do CVE
$0.0021134589
1 Vameon(VAMEON) do DJF
Fr0.00389223
1 Vameon(VAMEON) do DOP
$0.0014113182
1 Vameon(VAMEON) do DZD
د.ج0.0028756323
1 Vameon(VAMEON) do FJD
$0.0000501372
1 Vameon(VAMEON) do GNF
Fr0.19120305
1 Vameon(VAMEON) do GTQ
Q0.0001684434
1 Vameon(VAMEON) do GYD
$0.0045994284
1 Vameon(VAMEON) do ISK
kr0.00279273

Zasoby Vameon

Aby lepiej zrozumieć Vameon, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Vameon
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Vameon

Jaka jest dziś wartość Vameon (VAMEON)?
Aktualna cena VAMEON w USD wynosi 0.00002199USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VAMEON do USD?
Aktualna cena VAMEON w USD wynosi $ 0.00002199. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Vameon?
Kapitalizacja rynkowa dla VAMEON wynosi $ 5.48M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VAMEON w obiegu?
W obiegu VAMEON znajduje się 249.41B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VAMEON?
VAMEON osiąga ATH w wysokości 0.000941194040872492 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VAMEON?
VAMEON zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000004946453995299 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VAMEON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VAMEON wynosi $ 314.43K USD.
Czy w tym roku VAMEON pójdzie wyżej?
VAMEON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VAMEON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:49:08 (UTC+8)

Najświeższe informacje

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator VAMEON do USD

Kwota

VAMEON
VAMEON
USD
USD

1 VAMEON = 0.00002199 USD

Handluj VAMEON

VAMEON/USDT
$0.00002201
$0.00002201$0.00002201
-3.54%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

