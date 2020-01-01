Tokenomika BIO Protocol (BIO) Odkryj kluczowe informacje o BIO Protocol (BIO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BIO Protocol (BIO) BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science. BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science. Oficjalna strona internetowa: https://bio.xyz Biała księga: https://docs.bio.xyz/bio/the-bioconomy/bio-protocol Block Explorer: https://solscan.io/token/bioJ9JTqW62MLz7UKHU69gtKhPpGi1BQhccj2kmSvUJ Kup BIO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BIO Protocol (BIO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BIO Protocol (BIO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 229.07M $ 229.07M $ 229.07M Całkowita podaż: $ 3.32B $ 3.32B $ 3.32B Podaż w obiegu: $ 1.67B $ 1.67B $ 1.67B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 454.91M $ 454.91M $ 454.91M Historyczne maksimum: $ 1.0501 $ 1.0501 $ 1.0501 Historyczne minimum: $ 0.04074391154989823 $ 0.04074391154989823 $ 0.04074391154989823 Aktualna cena: $ 0.13702 $ 0.13702 $ 0.13702 Dowiedz się więcej o cenie BIO Protocol (BIO)

Tokenomika BIO Protocol (BIO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BIO Protocol (BIO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BIO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BIO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBIO tokenomikę, poznaj cenę tokena BIOna żywo!

Jak kupić BIO Chcesz dodać BIO Protocol (BIO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BIO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BIO na MEXC już teraz!

Historia ceny BIO Protocol (BIO) Analiza historii ceny BIO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BIO już teraz!

Prognoza ceny BIO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BIO? Nasza strona z prognozami cen BIO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BIO już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!