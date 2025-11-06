Prognoza ceny Vameon (VAMEON) (USD)

Sprawdź prognozy cen Vameon na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość VAMEON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Vameon % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.00002157 $0.00002157 $0.00002157 -5.47% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Vameon na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Vameon (VAMEON) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Vameon może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000021. Prognoza ceny Vameon (VAMEON) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Vameon może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000022. Prognoza ceny Vameon (VAMEON) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VAMEON na 2027 rok wyniesie $ 0.000023 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Vameon (VAMEON) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VAMEON na 2028 rok wyniesie $ 0.000024 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Vameon (VAMEON) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VAMEON w 2029 roku wyniesie $ 0.000026 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Vameon (VAMEON) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VAMEON w 2030 roku wyniesie $ 0.000027 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Vameon (VAMEON) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Vameon może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000044. Prognoza ceny Vameon (VAMEON) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Vameon może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000073. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.000021 0.00%

2040 $ 0.000044 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Vameon na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.000021 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.000021 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.000021 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000021 0.41% Prognoza ceny Vameon (VAMEON) na dziś Przewidywana cena dla VAMEON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000021 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Vameon (VAMEON) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny VAMEON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000021 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Vameon (VAMEON) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla VAMEON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000021 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Vameon (VAMEON) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena VAMEON wynosi $0.000021 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Vameon Aktualna cena $ 0.00002157$ 0.00002157 $ 0.00002157 Zmiana ceny (24H) -5.47% Kapitalizacja rynkowa $ 5.38M$ 5.38M $ 5.38M Podaż w obiegu 249.41B 249.41B 249.41B Wolumen (24H) $ 300.75K$ 300.75K $ 300.75K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena VAMEON to $ 0.00002157. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -5.47%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 300.75K. Ponadto VAMEON ma podaż w obiegu wynoszącą 249.41B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 5.38M. Zobacz na żywo cenę VAMEON

Historyczna cena Vameon Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Vameon, cena Vameon wynosi 0.000021USD. Podaż w obiegu Vameon (VAMEON) wynosi 0.00 VAMEON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $5.38M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.06% $ -0.000001 $ 0.000023 $ 0.000021

7 D -0.10% $ -0.000002 $ 0.000026 $ 0.000021

30 Dni -0.17% $ -0.000004 $ 0.000026 $ 0.000021 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Vameon zanotował zmianę ceny o $-0.000001 , co stanowi -0.06% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Vameon osiągnął maksimum na poziomie $0.000026 i minimum na poziomie $0.000021 . Zanotowano zmianę ceny o -0.10% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał VAMEON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Vameon o -0.17% , co odpowiada około $-0.000004 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny VAMEON. Sprawdź pełną historię cen Vameon, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen VAMEON

Jak działa moduł przewidywania ceny Vameon (VAMEON)? Moduł predykcji ceny Vameon to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu VAMEON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Vameon na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów VAMEON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Vameon. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość VAMEON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę VAMEON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Vameon.

Dlaczego prognoaza ceny VAMEON jest ważna?

Prognozy cen VAMEON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w VAMEON? Według Twoich prognoz VAMEON osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny VAMEON na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Vameon (VAMEON), przewidywana cena VAMEON osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 VAMEON w 2026 roku? Cena 1 Vameon (VAMEON) wynosi dziś $0.000021 . Według powyższego modułu prognoz VAMEON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena VAMEON w 2027 roku? Vameon (VAMEON) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 VAMEON do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa VAMEON w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Vameon (VAMEON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa VAMEON w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Vameon (VAMEON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 VAMEON w 2030 roku? Cena 1 Vameon (VAMEON) wynosi dziś $0.000021 . Według powyższego modułu prognoz VAMEON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny VAMEON na 2040 rok? Vameon (VAMEON) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 VAMEON do 2040 roku.