Informacje o Shiba Inu Treat (TREAT) Meet Treat, the final token in the wildly popular Shiba Inu Ecosystem, designed to give transactional rewards and access to over 30 pieces of advanced technology that serve as the operating system of the Shiba Network State. These cutting-edge innovations include, Defi innovations, Karna, Aura, Reputation, Decentralized Identity, AI agentic frameworks, Fully Homomorphic Encryption, and immersive elements within Shiba Inu's Metaverse, to name just a few. Beyond its role in technology enablement, Treat also serves as a governance token, steering the Shiba Network State's innovation and marketing strategies. In doing so, it cements Shiba Inu's status as far more than a meme coin—revealing it as one of the world's most influential brands and a true technology powerhouse. Oficjalna strona internetowa: https://www.shib.io Biała księga: https://shib.io/documents/SHIBPAPER-ABRIDGED-V.1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa02c49da76a085e4e1ee60a6b920ddbc8db599f4#balances Kup TREAT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Shiba Inu Treat (TREAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shiba Inu Treat (TREAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.07M $ 12.07M $ 12.07M Historyczne maksimum: $ 0.0441 $ 0.0441 $ 0.0441 Historyczne minimum: $ 0.001137733532507982 $ 0.001137733532507982 $ 0.001137733532507982 Aktualna cena: $ 0.001207 $ 0.001207 $ 0.001207 Dowiedz się więcej o cenie Shiba Inu Treat (TREAT)

Tokenomika Shiba Inu Treat (TREAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Shiba Inu Treat (TREAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TREAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TREAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTREAT tokenomikę, poznaj cenę tokena TREATna żywo!

Jak kupić TREAT Chcesz dodać Shiba Inu Treat (TREAT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TREAT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TREAT na MEXC już teraz!

Historia ceny Shiba Inu Treat (TREAT) Analiza historii ceny TREAT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TREAT już teraz!

Prognoza ceny TREAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TREAT? Nasza strona z prognozami cen TREAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TREAT już teraz!

