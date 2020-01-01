Tokenomika NovaTrade (NOVA) Odkryj kluczowe informacje o NovaTrade (NOVA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o NovaTrade (NOVA) Nova Trade delivers fast, low-cost spot and contract trading with a seamless CEX-like experience on a decentralized Layer 2 network. High liquidity, user-friendliness, and multi-chain compatibility ensure smooth and efficient trading. Nova Trade delivers fast, low-cost spot and contract trading with a seamless CEX-like experience on a decentralized Layer 2 network. High liquidity, user-friendliness, and multi-chain compatibility ensure smooth and efficient trading. Oficjalna strona internetowa: https://novatrade.co/ Biała księga: https://novatrade.gitbook.io/nova/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xDF25F3000dDDA75E08cAa457D7C25b205967ed54 Kup NOVA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa NovaTrade (NOVA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NovaTrade (NOVA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 135.75K $ 135.75K $ 135.75K Historyczne maksimum: $ 6.26303 $ 6.26303 $ 6.26303 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0002715 $ 0.0002715 $ 0.0002715 Dowiedz się więcej o cenie NovaTrade (NOVA)

Tokenomika NovaTrade (NOVA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NovaTrade (NOVA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NOVA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NOVA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNOVA tokenomikę, poznaj cenę tokena NOVAna żywo!

Jak kupić NOVA Chcesz dodać NovaTrade (NOVA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NOVA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NOVA na MEXC już teraz!

Historia ceny NovaTrade (NOVA) Analiza historii ceny NOVA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NOVA już teraz!

Prognoza ceny NOVA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NOVA? Nasza strona z prognozami cen NOVA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NOVA już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!