Tokenomika TOMI (TOMI) Odkryj kluczowe informacje o TOMI (TOMI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TOMI (TOMI) tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO. tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO. Oficjalna strona internetowa: https://tomi.com/ Biała księga: https://tomi.com/newmmm/Tomi_Free_As_In_Speech_Whitepaper_V1.0.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4385328cc4D643Ca98DfEA734360C0F596C83449 Kup TOMI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa TOMI (TOMI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TOMI (TOMI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: $ 6.8062 $ 6.8062 $ 6.8062 Historyczne minimum: $ 0.000077578320728901 $ 0.000077578320728901 $ 0.000077578320728901 Aktualna cena: $ 0.00003834 $ 0.00003834 $ 0.00003834 Dowiedz się więcej o cenie TOMI (TOMI)

Tokenomika TOMI (TOMI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TOMI (TOMI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TOMI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TOMI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTOMI tokenomikę, poznaj cenę tokena TOMIna żywo!

Jak kupić TOMI Chcesz dodać TOMI (TOMI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TOMI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TOMI na MEXC już teraz!

Historia ceny TOMI (TOMI) Analiza historii ceny TOMI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TOMI już teraz!

Prognoza ceny TOMI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TOMI? Nasza strona z prognozami cen TOMI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TOMI już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!