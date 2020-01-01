Tokenomika TOMI (TOMI)
Informacje o TOMI (TOMI)
tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO.
Tokenomika i analiza cenowa TOMI (TOMI)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TOMI (TOMI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika TOMI (TOMI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki TOMI (TOMI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów TOMI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów TOMI.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszTOMI tokenomikę, poznaj cenę tokena TOMIna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
