Tokenomika Zcash (ZEC) Odkryj kluczowe informacje o Zcash (ZEC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Zcash (ZEC) Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors. Oficjalna strona internetowa: https://z.cash/ Biała księga: https://github.com/zcash/zips/blob/master/protocol/protocol.pdf Block Explorer: https://zcashblockexplorer.com/

Tokenomika i analiza cenowa Zcash (ZEC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Zcash (ZEC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 946.29M $ 946.29M $ 946.29M Całkowita podaż: $ 16.23M $ 16.23M $ 16.23M Podaż w obiegu: $ 16.23M $ 16.23M $ 16.23M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.22B $ 1.22B $ 1.22B Historyczne maksimum: $ 371.16 $ 371.16 $ 371.16 Historyczne minimum: $ 15.96914388442235 $ 15.96914388442235 $ 15.96914388442235 Aktualna cena: $ 58.3 $ 58.3 $ 58.3 Dowiedz się więcej o cenie Zcash (ZEC)

Tokenomika Zcash (ZEC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Zcash (ZEC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZEC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZEC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZEC tokenomikę, poznaj cenę tokena ZECna żywo!

Jak kupić ZEC Chcesz dodać Zcash (ZEC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ZEC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ZEC na MEXC już teraz!

Historia ceny Zcash (ZEC) Analiza historii ceny ZEC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ZEC już teraz!

Prognoza ceny ZEC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZEC? Nasza strona z prognozami cen ZEC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZEC już teraz!

