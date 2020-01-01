Tokenomika SolanaVM (SVM) Odkryj kluczowe informacje o SolanaVM (SVM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SolanaVM (SVM) Solana VM is a fully compatible Ethereum environment built on the Solana blockchain. This platform empowers developers to deploy Ethereum dApps seamlessly without the need for significant reconfiguration. Solana VM is a fully compatible Ethereum environment built on the Solana blockchain. This platform empowers developers to deploy Ethereum dApps seamlessly without the need for significant reconfiguration. Oficjalna strona internetowa: https://solanavm.xyz/ Biała księga: https://solanavm.notion.site/Quick-Start-17722161fbf643dfb5721be9b152605e Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x4f6a2f6f066e51e248628190e6b77882bbc9862d Kup SVM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SolanaVM (SVM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SolanaVM (SVM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.73M $ 6.73M $ 6.73M Historyczne maksimum: $ 0.033 $ 0.033 $ 0.033 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.000841 $ 0.000841 $ 0.000841 Dowiedz się więcej o cenie SolanaVM (SVM)

Tokenomika SolanaVM (SVM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SolanaVM (SVM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SVM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SVM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSVM tokenomikę, poznaj cenę tokena SVMna żywo!

Jak kupić SVM Chcesz dodać SolanaVM (SVM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SVM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SVM na MEXC już teraz!

Historia ceny SolanaVM (SVM) Analiza historii ceny SVM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SVM już teraz!

Prognoza ceny SVM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SVM? Nasza strona z prognozami cen SVM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SVM już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!