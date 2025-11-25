Więcej informacji o IDLETRADEX
Informacje o cenie IDLETRADEX
Czym jest IDLETRADEX
Biała księga IDLETRADEX
Oficjalna strona internetowa IDLETRADEX
Tokenomika IDLETRADEX
Prognoza cen IDLETRADEX
Historia IDLETRADEX
Przewodnik zakupowy IDLETRADEX
Przelicznik IDLETRADEX-fiat
IDLETRADEX na spot
Pre-market
Earn
Airdrop+
Aktualności
Blog
Learn
Tokenomika IdleTradeX (IDLETRADEX)
Tokenomika i analiza cenowa IdleTradeX (IDLETRADEX)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla IdleTradeX (IDLETRADEX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Informacje o IdleTradeX (IDLETRADEX)
IdleTradeX to zdecentralizowany marketplace dla nieużywanych dóbr, łączący uwierzytelnianie NFT, tokenizację aktywów rzeczywistych (RWA) i rozliczenia on-chain. Zapewnia handel przedmiotami z drugiej ręki z potwierdzoną autentycznością, przejrzystością i zrównoważonymi zachętami.
Tokenomika IdleTradeX (IDLETRADEX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki IdleTradeX (IDLETRADEX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów IDLETRADEX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów IDLETRADEX.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszIDLETRADEX tokenomikę, poznaj cenę tokena IDLETRADEXna żywo!
Jak kupić IDLETRADEX
Chcesz dodać IdleTradeX (IDLETRADEX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu IDLETRADEX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny IdleTradeX (IDLETRADEX)
Analiza historii ceny IDLETRADEX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny IDLETRADEX
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IDLETRADEX? Nasza strona z prognozami cen IDLETRADEX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
Przeczytaj i zaakceptuj Umowę użytkownika oraz Politykę prywatności
Kup IdleTradeX (IDLETRADEX)
Kwota
1 IDLETRADEX = 0.000001592 USD
Handluj IdleTradeX (IDLETRADEX)
POPULARNE
Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku
Największe wolumeny
Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu
Nowo dodane
Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu
Największe wzrosty
24-godzinne kryptowaluty o największych wzrostach, na które każdy inwestor powinien zwrócić uwagę