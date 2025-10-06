Aktualna cena SolanaVM to 0.00064 USD. Śledź aktualizacje cen SVM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SVM łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena SolanaVM to 0.00064 USD. Śledź aktualizacje cen SVM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SVM łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SVM

Informacje o cenie SVM

Biała księga SVM

Oficjalna strona internetowa SVM

Tokenomika SVM

Prognoza cen SVM

Historia SVM

Przewodnik zakupowy SVM

Przelicznik SVM-fiat

SVM na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo SolanaVM

Cena SolanaVM(SVM)

Aktualna cena 1 SVM do USD:

$0.00064
$0.00064$0.00064
-1.53%1D
USD
SolanaVM (SVM) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:47:44 (UTC+8)

Informacje o cenie SolanaVM (SVM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00064
$ 0.00064$ 0.00064
Minimum 24h
$ 0.000681
$ 0.000681$ 0.000681
Maksimum 24h

$ 0.00064
$ 0.00064$ 0.00064

$ 0.000681
$ 0.000681$ 0.000681

--
----

--
----

-1.39%

-1.53%

-7.52%

-7.52%

Aktualna cena SolanaVM (SVM) wynosi $ 0.00064. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SVM wahał się między $ 0.00064 a $ 0.000681, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SVM w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SVM zmieniły się o -1.39% w ciągu ostatniej godziny, o -1.53% w ciągu 24 godzin i o -7.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SolanaVM (SVM)

--
----

$ 24.17K
$ 24.17K$ 24.17K

$ 5.12M
$ 5.12M$ 5.12M

--
----

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa SolanaVM wynosi --, przy $ 24.17K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SVM w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 8000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.12M.

Historia ceny SolanaVM (SVM) – USD

Śledź zmiany ceny SolanaVM dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00000994-1.53%
30 Dni$ -0.002204-77.50%
60 dni$ -0.00644-90.97%
90 dni$ -0.01216-95.00%
Dzisiejsza zmiana ceny SolanaVM

DziśSVM odnotował zmianę $ -0.00000994 (-1.53%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny SolanaVM

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.002204 (-77.50%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny SolanaVM

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę SVM o $ -0.00644(-90.97%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny SolanaVM

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.01216 (-95.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe SolanaVM (SVM)?

Sprawdź teraz stronę historii cen SolanaVM.

Co to jest SolanaVM (SVM)

Solana VM is a fully compatible Ethereum environment built on the Solana blockchain. This platform empowers developers to deploy Ethereum dApps seamlessly without the need for significant reconfiguration.

SolanaVM jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w SolanaVM. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu SVM, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące SolanaVM na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno SolanaVM będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny SolanaVM (w USD)

Jaka będzie wartość SolanaVM (SVM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SolanaVM (SVM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SolanaVM.

Sprawdź teraz prognozę ceny SolanaVM!

Tokenomika SolanaVM (SVM)

Zrozumienie tokenomiki SolanaVM (SVM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SVMjuż teraz!

Jak kupić SolanaVM (SVM)

Szukasz jak kupić SolanaVM? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić SolanaVM na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

SVM na lokalne waluty

1 SolanaVM(SVM) do VND
16.8416
1 SolanaVM(SVM) do AUD
A$0.0009664
1 SolanaVM(SVM) do GBP
0.0004736
1 SolanaVM(SVM) do EUR
0.000544
1 SolanaVM(SVM) do USD
$0.00064
1 SolanaVM(SVM) do MYR
RM0.002688
1 SolanaVM(SVM) do TRY
0.0265024
1 SolanaVM(SVM) do JPY
¥0.09536
1 SolanaVM(SVM) do ARS
ARS$0.9129792
1 SolanaVM(SVM) do RUB
0.052704
1 SolanaVM(SVM) do INR
0.0567872
1 SolanaVM(SVM) do IDR
Rp10.6666624
1 SolanaVM(SVM) do KRW
0.901408
1 SolanaVM(SVM) do PHP
0.037056
1 SolanaVM(SVM) do EGP
￡E.0.030592
1 SolanaVM(SVM) do BRL
R$0.0034112
1 SolanaVM(SVM) do CAD
C$0.0008896
1 SolanaVM(SVM) do BDT
0.077856
1 SolanaVM(SVM) do NGN
0.9370368
1 SolanaVM(SVM) do COP
$2.490272
1 SolanaVM(SVM) do ZAR
R.0.0110144
1 SolanaVM(SVM) do UAH
0.0263936
1 SolanaVM(SVM) do TZS
T.Sh.1.57248
1 SolanaVM(SVM) do VES
Bs0.1184
1 SolanaVM(SVM) do CLP
$0.61376
1 SolanaVM(SVM) do PKR
Rs0.1800256
1 SolanaVM(SVM) do KZT
0.3502976
1 SolanaVM(SVM) do THB
฿0.0207488
1 SolanaVM(SVM) do TWD
NT$0.0194816
1 SolanaVM(SVM) do AED
د.إ0.0023488
1 SolanaVM(SVM) do CHF
Fr0.0005056
1 SolanaVM(SVM) do HKD
HK$0.0049792
1 SolanaVM(SVM) do AMD
֏0.2452096
1 SolanaVM(SVM) do MAD
.د.م0.0058176
1 SolanaVM(SVM) do MXN
$0.0117568
1 SolanaVM(SVM) do SAR
ريال0.0023936
1 SolanaVM(SVM) do ETB
Br0.0928576
1 SolanaVM(SVM) do KES
KSh0.0826496
1 SolanaVM(SVM) do JOD
د.أ0.00045376
1 SolanaVM(SVM) do PLN
0.0023168
1 SolanaVM(SVM) do RON
лв0.0027712
1 SolanaVM(SVM) do SEK
kr0.0060032
1 SolanaVM(SVM) do BGN
лв0.0010624
1 SolanaVM(SVM) do HUF
Ft0.2119168
1 SolanaVM(SVM) do CZK
0.0132416
1 SolanaVM(SVM) do KWD
د.ك0.00019584
1 SolanaVM(SVM) do ILS
0.002112
1 SolanaVM(SVM) do BOB
Bs0.004416
1 SolanaVM(SVM) do AZN
0.001088
1 SolanaVM(SVM) do TJS
SM0.0059584
1 SolanaVM(SVM) do GEL
0.0017408
1 SolanaVM(SVM) do AOA
Kz0.5866176
1 SolanaVM(SVM) do BHD
.د.ب0.00024064
1 SolanaVM(SVM) do BMD
$0.00064
1 SolanaVM(SVM) do DKK
kr0.0040704
1 SolanaVM(SVM) do HNL
L0.016736
1 SolanaVM(SVM) do MUR
0.0289984
1 SolanaVM(SVM) do NAD
$0.0110272
1 SolanaVM(SVM) do NOK
kr0.0063872
1 SolanaVM(SVM) do NZD
$0.0010944
1 SolanaVM(SVM) do PAB
B/.0.00064
1 SolanaVM(SVM) do PGK
K0.00272
1 SolanaVM(SVM) do QAR
ر.ق0.0023296
1 SolanaVM(SVM) do RSD
дин.0.063872
1 SolanaVM(SVM) do UZS
soʻm7.7108416
1 SolanaVM(SVM) do ALL
L0.0527296
1 SolanaVM(SVM) do ANG
ƒ0.0011456
1 SolanaVM(SVM) do AWG
ƒ0.001152
1 SolanaVM(SVM) do BBD
$0.00128
1 SolanaVM(SVM) do BAM
KM0.0010624
1 SolanaVM(SVM) do BIF
Fr1.88224
1 SolanaVM(SVM) do BND
$0.0008192
1 SolanaVM(SVM) do BSD
$0.00064
1 SolanaVM(SVM) do JMD
$0.1027584
1 SolanaVM(SVM) do KHR
2.5702784
1 SolanaVM(SVM) do KMF
Fr0.26816
1 SolanaVM(SVM) do LAK
13.9130432
1 SolanaVM(SVM) do LKR
Rs0.1935232
1 SolanaVM(SVM) do MDL
L0.0107136
1 SolanaVM(SVM) do MGA
Ar2.8571392
1 SolanaVM(SVM) do MOP
P0.0051264
1 SolanaVM(SVM) do MVR
0.009792
1 SolanaVM(SVM) do MWK
MK1.1111104
1 SolanaVM(SVM) do MZN
MT0.040896
1 SolanaVM(SVM) do NPR
Rs0.091008
1 SolanaVM(SVM) do PYG
4.50688
1 SolanaVM(SVM) do RWF
Fr0.92608
1 SolanaVM(SVM) do SBD
$0.0052672
1 SolanaVM(SVM) do SCR
0.0093568
1 SolanaVM(SVM) do SRD
$0.024384
1 SolanaVM(SVM) do SVC
$0.0055936
1 SolanaVM(SVM) do SZL
L0.0110208
1 SolanaVM(SVM) do TMT
m0.00224
1 SolanaVM(SVM) do TND
د.ت0.00186368
1 SolanaVM(SVM) do TTD
$0.0043328
1 SolanaVM(SVM) do UGX
Sh2.2144
1 SolanaVM(SVM) do XAF
Fr0.35776
1 SolanaVM(SVM) do XCD
$0.001728
1 SolanaVM(SVM) do XOF
Fr0.35776
1 SolanaVM(SVM) do XPF
Fr0.06464
1 SolanaVM(SVM) do BWP
P0.0084992
1 SolanaVM(SVM) do BZD
$0.0012864
1 SolanaVM(SVM) do CVE
$0.0601024
1 SolanaVM(SVM) do DJF
Fr0.11392
1 SolanaVM(SVM) do DOP
$0.040064
1 SolanaVM(SVM) do DZD
د.ج0.0828672
1 SolanaVM(SVM) do FJD
$0.00144
1 SolanaVM(SVM) do GNF
Fr5.5648
1 SolanaVM(SVM) do GTQ
Q0.0049024
1 SolanaVM(SVM) do GYD
$0.1338304
1 SolanaVM(SVM) do ISK
kr0.07744

Zasoby SolanaVM

Aby lepiej zrozumieć SolanaVM, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa SolanaVM
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące SolanaVM

Jaka jest dziś wartość SolanaVM (SVM)?
Aktualna cena SVM w USD wynosi 0.00064USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SVM do USD?
Aktualna cena SVM w USD wynosi $ 0.00064. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SolanaVM?
Kapitalizacja rynkowa dla SVM wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SVM w obiegu?
W obiegu SVM znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SVM?
SVM osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SVM?
SVM zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu SVM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SVM wynosi $ 24.17K USD.
Czy w tym roku SVM pójdzie wyżej?
SVM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SVM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:47:44 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe SolanaVM (SVM)

Czas (UTC+8)TypInformacja
10-05 21:29:00Aktualności branżowe
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Aktualności branżowe
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Dane on-chain
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Aktualności branżowe
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Aktualności branżowe
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Aktualności branżowe
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Najświeższe informacje

Bitcoin skacze do 125 000 $! Zcash (ZEC) prowadzi wzrost monet prywatności w najnowszym cyklu byka kryptowalut

October 5, 2025

SEC kontra innowacja: Jak najnowszy wyrok

October 5, 2025

Aktualizacja rynku Bitcoin: BTC osiąga rekordowy poziom powyżej 125 000 USD

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator SVM do USD

Kwota

SVM
SVM
USD
USD

1 SVM = 0.00064 USD

Handluj SVM

SVM/USDT
$0.00064
$0.00064$0.00064
-1.53%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures