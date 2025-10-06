Prognoza ceny SolanaVM (SVM) (USD)

Sprawdź prognozy cen SolanaVM na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SVM w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę SolanaVM % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.00064 $0.00064 $0.00064 -1.53% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny SolanaVM na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny SolanaVM (SVM) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy SolanaVM może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.00064. Prognoza ceny SolanaVM (SVM) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy SolanaVM może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000672. Prognoza ceny SolanaVM (SVM) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SVM na 2027 rok wyniesie $ 0.000705 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny SolanaVM (SVM) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SVM na 2028 rok wyniesie $ 0.000740 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny SolanaVM (SVM) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SVM w 2029 roku wyniesie $ 0.000777 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny SolanaVM (SVM) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SVM w 2030 roku wyniesie $ 0.000816 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny SolanaVM (SVM) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena SolanaVM może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.001330. Prognoza ceny SolanaVM (SVM) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena SolanaVM może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.002167. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.00064 0.00%

November 5, 2025(30 Dni) $ 0.000642 0.41% Prognoza ceny SolanaVM (SVM) na dziś Przewidywana cena dla SVM w dniu October 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.00064 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny SolanaVM (SVM) na jutro Na October 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SVM z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000640 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa SolanaVM (SVM) na ten tydzień Do October 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SVM, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000640 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa SolanaVM (SVM) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SVM wynosi $0.000642 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen SolanaVM Aktualna cena $ 0.00064$ 0.00064 $ 0.00064 Zmiana ceny (24H) -1.53% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 23.70K$ 23.70K $ 23.70K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena SVM to $ 0.00064. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -1.53%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 23.70K. Ponadto SVM ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę SVM

Historyczna cena SolanaVM Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami SolanaVM, cena SolanaVM wynosi 0.00064USD. Podaż w obiegu SolanaVM (SVM) wynosi 0.00 SVM , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.03% $ -0.000022 $ 0.000681 $ 0.00064

7 D -0.08% $ -0.000059 $ 0.000749 $ 0.00064

30 Dni -0.77% $ -0.002205 $ 0.0029 $ 0.000498 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin SolanaVM zanotował zmianę ceny o $-0.000022 , co stanowi -0.03% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs SolanaVM osiągnął maksimum na poziomie $0.000749 i minimum na poziomie $0.00064 . Zanotowano zmianę ceny o -0.08% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał SVM do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana SolanaVM o -0.77% , co odpowiada około $-0.002205 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SVM. Sprawdź pełną historię cen SolanaVM, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen SVM

Jak działa moduł przewidywania ceny SolanaVM (SVM)? Moduł predykcji ceny SolanaVM to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SVM. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania SolanaVM na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SVM, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę SolanaVM. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SVM. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SVM, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał SolanaVM.

Dlaczego prognoaza ceny SVM jest ważna?

Prognozy cen SVM są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w SVM? Według Twoich prognoz SVM osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny SVM na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny SolanaVM (SVM), przewidywana cena SVM osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 SVM w 2026 roku? Cena 1 SolanaVM (SVM) wynosi dziś $0.00064 . Według powyższego modułu prognoz SVM wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena SVM w 2027 roku? SolanaVM (SVM) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SVM do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SVM w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, SolanaVM (SVM) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SVM w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, SolanaVM (SVM) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 SVM w 2030 roku? Cena 1 SolanaVM (SVM) wynosi dziś $0.00064 . Według powyższego modułu prognoz SVM wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny SVM na 2040 rok? SolanaVM (SVM) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SVM do 2040 roku. Zarejestruj się teraz