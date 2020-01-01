Tokenomika StratifyX (STFX) Odkryj kluczowe informacje o StratifyX (STFX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o StratifyX (STFX) StratifyX is the world’s first Web3 & AI-powered open-source ecosystem for quantitative strategies. StratifyX is the world’s first Web3 & AI-powered open-source ecosystem for quantitative strategies. Oficjalna strona internetowa: https://www.stratifyx.org Biała księga: https://stratifyx.gitbook.io/stratifyx Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x751e35badde1a86e7cac2b3524753952df86fb10 Kup STFX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa StratifyX (STFX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla StratifyX (STFX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.000000000000098 $ 0.000000000000098 $ 0.000000000000098 Dowiedz się więcej o cenie StratifyX (STFX)

Tokenomika StratifyX (STFX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki StratifyX (STFX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STFX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STFX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTFX tokenomikę, poznaj cenę tokena STFXna żywo!

Jak kupić STFX Chcesz dodać StratifyX (STFX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu STFX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować STFX na MEXC już teraz!

Historia ceny StratifyX (STFX) Analiza historii ceny STFX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny STFX już teraz!

Prognoza ceny STFX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STFX? Nasza strona z prognozami cen STFX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STFX już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!