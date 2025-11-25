Tokenomika PlaysOut (PLAY)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PlaysOut (PLAY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Informacje o PlaysOut (PLAY)
PlaysOut is the high-performance publishing infrastructure powering the future of embedded gaming. Built for the superapp era, it enables developers to launch and scale thousands of mini-games globally through a single, seamless integration. By turning high-traffic apps into interactive gaming environments, PlaysOut boosts engagement, retention and monetization. Its open, interoperable architecture bridges Web2 and Web3, supporting ecosystem collaboration and delivering next-gen digital experiences without friction or fragmented systems. PlaysOut is a growth engine for interactive entertainment, where every tap unlocks value and every game pushes the on-chain economy forward.
Tokenomika PlaysOut (PLAY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki PlaysOut (PLAY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów PLAY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów PLAY.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszPLAY tokenomikę, poznaj cenę tokena PLAYna żywo!
Historia ceny PlaysOut (PLAY)
Analiza historii ceny PLAY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny PLAY
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PLAY? Nasza strona z prognozami cen PLAY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
