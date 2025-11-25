Tokenomika PlaysOut (PLAY)

Tokenomika PlaysOut (PLAY)

Odkryj kluczowe informacje o PlaysOut (PLAY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Tokenomika i analiza cenowa PlaysOut (PLAY)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PlaysOut (PLAY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
--
----
Całkowita podaż:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Podaż w obiegu:
--
----
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 138.90M
$ 138.90M$ 138.90M
Historyczne maksimum:
$ 0.09123
$ 0.09123$ 0.09123
Historyczne minimum:
--
----
Aktualna cena:
$ 0.02778
$ 0.02778$ 0.02778

Informacje o PlaysOut (PLAY)

PlaysOut is the high-performance publishing infrastructure powering the future of embedded gaming. Built for the superapp era, it enables developers to launch and scale thousands of mini-games globally through a single, seamless integration. By turning high-traffic apps into interactive gaming environments, PlaysOut boosts engagement, retention and monetization. Its open, interoperable architecture bridges Web2 and Web3, supporting ecosystem collaboration and delivering next-gen digital experiences without friction or fragmented systems. PlaysOut is a growth engine for interactive entertainment, where every tap unlocks value and every game pushes the on-chain economy forward.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.playsout.com/
Block Explorer:
https://basescan.org/address/0x853a7c99227499dba9db8c3a02aa691afdebf841

Tokenomika PlaysOut (PLAY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki PlaysOut (PLAY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów PLAY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów PLAY.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszPLAY tokenomikę, poznaj cenę tokena PLAYna żywo!

