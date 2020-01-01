Tokenomika OriginTrail (TRAC) Odkryj kluczowe informacje o OriginTrail (TRAC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o OriginTrail (TRAC) OriginTrail is an ecosystem dedicated to building a sustainable global economy by organizing trusted AI-ready Knowledge Assets. Utilizing its unique Decentralized Knowledge Graph and NeuroWeb blockchain, it delivers AI-powered semantic search to enterprises and individuals worldwide. Oficjalna strona internetowa: https://origintrail.io/ Biała księga: https://origintrail.io/ecosystem/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xaa7a9ca87d3694b5755f213b5d04094b8d0f0a6f

Tokenomika i analiza cenowa OriginTrail (TRAC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OriginTrail (TRAC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 165.25M $ 165.25M $ 165.25M Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 165.25M $ 165.25M $ 165.25M Historyczne maksimum: $ 0.595 $ 0.595 $ 0.595 Historyczne minimum: $ 0.00378464362016 $ 0.00378464362016 $ 0.00378464362016 Aktualna cena: $ 0.3305 $ 0.3305 $ 0.3305 Dowiedz się więcej o cenie OriginTrail (TRAC)

Tokenomika OriginTrail (TRAC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OriginTrail (TRAC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRAC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRAC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić TRAC Chcesz dodać OriginTrail (TRAC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TRAC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny OriginTrail (TRAC) Analiza historii ceny TRAC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny TRAC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRAC? Nasza strona z prognozami cen TRAC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

