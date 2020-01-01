Tokenomika STAT (STAT) Odkryj kluczowe informacje o STAT (STAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o STAT (STAT) STAT is the world's first project to introduce Trader NFT that enables NFT holders to get the real-time trading history of the trader. STAT is developing various services for traders, and these services are based on STAT tokens. Oficjalna strona internetowa: https://statproject.io/en/ Biała księga: https://whitepaper-en.statproject.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4fc15c91a9c4a9efb404174464687e8e128730c2

Tokenomika i analiza cenowa STAT (STAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla STAT (STAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.87M $ 6.87M $ 6.87M Całkowita podaż: $ 96.92M $ 96.92M $ 96.92M Podaż w obiegu: $ 75.92M $ 75.92M $ 75.92M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.77M $ 8.77M $ 8.77M Historyczne maksimum: $ 3.5 $ 3.5 $ 3.5 Historyczne minimum: $ 0.0440396795678309 $ 0.0440396795678309 $ 0.0440396795678309 Aktualna cena: $ 0.0905 $ 0.0905 $ 0.0905 Dowiedz się więcej o cenie STAT (STAT)

Tokenomika STAT (STAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki STAT (STAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTAT tokenomikę, poznaj cenę tokena STATna żywo!

