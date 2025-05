STAT

STAT is the world's first project to introduce Trader NFT that enables NFT holders to get the real-time trading history of the trader. STAT is developing various services for traders, and these services are based on STAT tokens.

NazwaSTAT

PozycjaNo.1385

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.61%

Podaż w obiegu70,918,327.7646755

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż96,918,327.764706

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum2.790730933318142,2022-12-29

Najniższa cena0.05615741505412645,2023-09-17

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

