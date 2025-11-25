Tokenomika Illusion of Life (SPARK)
Tokenomika i analiza cenowa Illusion of Life (SPARK)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Illusion of Life (SPARK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Informacje o Illusion of Life (SPARK)
SPARK to eksperymentalny projekt zainicjowany przez IllusionOfLife, oparty na narracji „wzmocnienie przez AI + rozwój napędzany przez społeczność”, którego celem jest stworzenie pierwszego wirtualnego organizmu przedsiębiorczego oraz eksploracja granic opowiadania historii z wykorzystaniem AI.
Tokenomika Illusion of Life (SPARK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Illusion of Life (SPARK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów SPARK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPARK.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszSPARK tokenomikę, poznaj cenę tokena SPARKna żywo!
Historia ceny Illusion of Life (SPARK)
Analiza historii ceny SPARK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny SPARK
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SPARK? Nasza strona z prognozami cen SPARK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
