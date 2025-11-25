Tokenomika EchoVerse (EVSE)

Tokenomika EchoVerse (EVSE)

Odkryj kluczowe informacje o EchoVerse (EVSE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:16:01 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa EchoVerse (EVSE)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EchoVerse (EVSE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
--
----
Całkowita podaż:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Podaż w obiegu:
--
----
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 1.50K
$ 1.50K$ 1.50K
Historyczne maksimum:
$ 1.2006
$ 1.2006$ 1.2006
Historyczne minimum:
--
----
Aktualna cena:
$ 0.00000015
$ 0.00000015$ 0.00000015

Informacje o EchoVerse (EVSE)

EchoVerse is an intelligent voice platform built for Web3, aiming to make communication in the digital world more humane and immersive.

Oficjalna strona internetowa:
https://goechoverse.com
Biała księga:
https://docs.goechoverse.com
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x699E3b471A053350158864CA399D4e6FcD923DbC

Tokenomika EchoVerse (EVSE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki EchoVerse (EVSE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów EVSE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów EVSE.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszEVSE tokenomikę, poznaj cenę tokena EVSEna żywo!

Jak kupić EVSE

Chcesz dodać EchoVerse (EVSE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EVSE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny EchoVerse (EVSE)

Analiza historii ceny EVSE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny EVSE

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EVSE? Nasza strona z prognozami cen EVSE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

